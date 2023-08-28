去邊啊姐Do姐｜Do姐鄭裕玲跟洪嘉豪「細貓」應智越相處開心 Jeffrey魏浚笙哲學嚇親林家謙Tyson Yoshi (附足本訪問片)

「Do姐」鄭裕玲與林家謙、魏浚笙Jeffrey、「細貓」應智越、洪嘉豪及Tyson Yoshi今日(28日)現身記招，為節目《去邊啊Do姐》宣傳。Do姐表示很開心可以再見到5位，在旅程中跟他們相處愉快，形容他們都很可愛、有思想，而且願意跟她玩。問到有沒有難忘的事，Do姐稱每個trip也很難忘，始終是疫情之後首次出埠。她謂不會擔心收視，因為只著重製作過程，大家也很投入拍攝。 與Do姐一齊受訪的洪嘉豪及應智越均表示，很開心一齊拍攝節目，嘉豪更謂因為對方邀請，一定會上刀山落油鑊。嘉豪又提到當看回節目花絮時，才回憶起當時的旅程，更一度用「恐怖」去形容︰「每朝8點起身，搭5小時車，拍完再返去。」

洪嘉豪去旅行唔帶錢 Do姐續稱跟嘉豪除了去德國，也有去奧地利，坦言車程真的很長，因此跟嘉豪傾談得最多，連心事也提及。嘉豪被問到跟Do姐分享了甚麼心事，他表示有向她請教投資，但自己學不來，Do再問︰「你係同邊個傾呀？代入我嗰度？」 Do姐透露細貓很細心，又請她吃東西；至於Jeffrey的口頭禪是「唔係呀？」同時亦大爆嘉豪沒請客，嘉豪解釋：「我連錢都冇唱去！跟你哋去仲要唱錢？緊係有大食大啦！」Do姐稱沒有「上下把」的問題，大家都像朋友般去旅行，互相照顧，直言沒有欺負其他人。嘉豪即賣口乖說︰「真係要多謝Do姐照顧呀！」

林家謙係「sick魔」 Jeffrey、林家謙和Tyson Yoshi受訪時，提到Do姐指Jeffrey大膽否定她，他解釋只是文化交流，對於指他很多哲學理論，他稱要多閱讀不同書本，增加多些知識。問到林家謙被Do姐形容是「色魔」，他笑說其實是「sick魔」。自己成日sick，而一齊浸溫泉的意思是分開房一齊浸，不用同一空間，因為疫情之後，很多「一齊」是可以不同空間。

Tyson Yoshi呻冇得爆粗 三人都表示Do姐很獨立，不用特別照顧，而且相處也像跟朋友般。家謙指Tyson Yoshi最難服侍，因為對方戒口很嚴謹，身邊人也戥他辛苦。問到整個旅程如何控制飲食，Tyson Yoshi稱在出發前身在泰國，炮製了不少白烚雞肉帶去維也納，之後再在當地找中餐廳幫他整白烚雞肉。Tyson Yoshi透露為了節目，決定在其中一天豁出去，沒想到當天的行程是食齋，令他非常驚訝，並透露節目組事前叮囑他不要講粗口，他說︰「我要諗，平時粗口係七成表達我情緒，當我諗完就唔知想講咩好，好難爽快表達囉！」Jeffrey聞言說︰「你有冇聽過廚師講嘢特別慢，上節目每個step都慢少少？」家謙及Tyson Yoshi聽到一頭霧水，Jeffrey再成「話題終結者」，即笑說︰「無嘢啦都係！」

Tyson Yoshi自備雞肉去旅行。