去邊啊Do姐｜林家謙彈琴冧爆處女座女生 被指「奄尖聲悶」反駁Do姐鄭裕玲好麻煩

由鄭裕玲(Do姐)主持，聯同5位人氣男神林家謙、魏浚笙(Jeffrey)、Tyson Yoshi、 洪嘉豪及應智越(細貓)玩轉歐亞的旅遊節目《去邊啊Do姐》，今晚(4日)起於8時30分在HOY TV77台播映。首集由Do姐與林家謙兩大處女座同遊日本，到訪行立川行市集、入住特色溫泉酒店兼食靚和牛。Do姐帶家謙到一間酒吧餐廳試菜，又請家謙飲Vodka。餐廳內有一部全球限定18部，價值2千萬日元的鋼琴，家謙非常識做，即席彈奏一曲，指名「送俾現場其中一位處女座」，Do姐一向欣賞家謙才華，當然聽到心心眼啦。

難掩「家mean」本色 口花撩Do姐浸溫泉

不過林家謙一路上難掩其「家mean」腹黑本性，雖然笑容滿面，不過嘴巴就好大膽，不時偷偷「窒」Do姐，二人入住特色酒店時，Do姐對環境相當滿意，而挑剔的家謙面無表情回覆「OK嘅」，Do姐直指家謙「奄尖聲悶，呢啲咁嘅處女座...」，當然亦不忘補充「女處女座同男處女座唔同嘛」，身為處女座男生的家謙則反駁，「處女座的女性很麻煩，疑心太重！」兩位口齒伶俐的處女座，擦出不少火花。二人參觀酒店的室內溫泉時，家謙竟敢口花花邀請Do姐一齊浸溫泉，仲表示「節目組同我講可以同Do姐浸溫泉」，認真大膽。