去邊啊Do姐｜獨遊新加坡搭電單車馳騁橫街窄巷 玩「密室逃脫」趴地捐窿

由鄭裕玲(Do姐)主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，除了與5位人氣男神玩轉歐亞，還有Do姐享受「me time」的時間，昨晚(18日)播出的一集，Do就獨自遊覽新加坡，原來她對新加坡有特別的感情，因為人生第一次乘坐飛機就是前往新加坡，不過大多是為了登台或戲劇宣傳，拍攝旅遊節目倒是第一次。

馳騁著名 F1 賽車賽道 Do姐難得重訪新加坡，當然乘坐最豪華的頭等機位，精明的她更預訂了頭等乘客尊享的免費新加坡本地遊。導賞團安排了邊車(side car)讓Do姐輕輕鬆鬆暢遊新加坡市區，有專人開車，坐在電單車邊上，Do姐話自己「好似羅賓咁」。Do姐戴上黑超，在邊車上馳騁新加坡著名F1賽車賽道、阿拉伯街等打卡位，連汽車入不到的橫街窄巷都可以坐車遊覽，認真瀟洒。