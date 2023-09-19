去邊啊Do姐｜獨遊新加坡搭電單車馳騁橫街窄巷 玩「密室逃脫」趴地捐窿

由鄭裕玲(Do姐)主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，除了與5位人氣男神玩轉歐亞，還有Do姐享受「me time」的時間，昨晚(18日)播出的一集，Do就獨自遊覽新加坡，原來她對新加坡有特別的感情，因為人生第一次乘坐飛機就是前往新加坡，不過大多是為了登台或戲劇宣傳，拍攝旅遊節目倒是第一次。
馳騁著名F1賽車賽道
Do姐難得重訪新加坡，當然乘坐最豪華的頭等機位，精明的她更預訂了頭等乘客尊享的免費新加坡本地遊。導賞團安排了邊車(side car)讓Do姐輕輕鬆鬆暢遊新加坡市區，有專人開車，坐在電單車邊上，Do姐話自己「好似羅賓咁」。Do姐戴上黑超，在邊車上馳騁新加坡著名F1賽車賽道、阿拉伯街等打卡位，連汽車入不到的橫街窄巷都可以坐車遊覽，認真瀟洒。
為過關偵探上身
Do姐又「試玩」當地一間「密室逃脫」式高級料理，餐廳內的食物已經非常搞鬼，蘑菇湯以牛奶瓶送上、咸味的菜色又以甜品造型。不過最特別的是餐廳設計，要Do姐偵探上身，每食一道菜都要根據線索尋找下一關卡，佈置上迷離又夢幻，Do姐都玩得十分投入，其中一關更玩到趴低「捐」過窄門。食過午飯，Do姐又去嘗試新興運動「擲斧頭」，看似都幾危險，不過亦難不到Do姐，就算擲不中，擺起pose來都好有姿勢。今晚播出的第十二集，將由「細貓」應智越登場，做Do姐的韓國導遊兼翻譯。