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娛樂
2023-09-19 11:00:00

去邊啊Do姐｜獨遊新加坡搭電單車馳騁橫街窄巷 玩「密室逃脫」趴地捐窿

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Do姐搭邊車(side car)穿梭出名窄的阿拉伯街都。

Do姐搭邊車(side car)穿梭出名窄的阿拉伯街都

由鄭裕玲(Do)主持的旅遊節目《去邊啊Do姐》，除了與5位人氣男神玩轉歐亞，還有Do姐享受「me time」的時間，昨晚(18)播出的一集，Do就獨自遊覽新加坡，原來她對新加坡有特別的感情，因為人生第一次乘坐飛機就是前往新加坡，不過大多是為了登台或戲劇宣傳，拍攝旅遊節目倒是第一次。

Do姐對頭等機位相當滿意。 頭等機位夠晒闊落，Do姐對頭等機位相當滿意。 Do姐坐在邊車上 遊覽新加坡F1賽道 好瀟洒!.

馳騁著名F1賽車賽道

Do姐難得重訪新加坡，當然乘坐最豪華的頭等機位，精明的她更預訂了頭等乘客尊享的免費新加坡本地遊。導賞團安排了邊車(side car)Do姐輕輕鬆鬆暢遊新加坡市區，有專人開車，坐在電單車邊上，Do姐話自己「好似羅賓咁」。Do姐戴上黑超，在邊車上馳騁新加坡著名F1賽車賽道、阿拉伯街等打卡位，連汽車入不到的橫街窄巷都可以坐車遊覽，認真瀟洒。

Do姐在「密室逃脫」餐廳扮作偵探。 Do姐潮玩新興運動飛擲斧頭。 Do姐潮玩密室逃脫餐廳。 Do姐潮玩密室逃脫餐廳，投入到趴地捐窿。 Do姐玩密室逃脫餐廳，佈置迷離夢幻， DO姐潮玩新興運動，雖然擲不中，但擺起pose都好有姿勢。

為過關偵探上身

Do姐又「試玩」當地一間「密室逃脫」式高級料理，餐廳內的食物已經非常搞鬼，蘑菇湯以牛奶瓶送上、咸味的菜色又以甜品造型。不過最特別的是餐廳設計，要Do姐偵探上身，每食一道菜都要根據線索尋找下一關卡，佈置上迷離又夢幻，Do姐都玩得十分投入，其中一關更玩到趴低「捐」過窄門。食過午飯，Do姐又去嘗試新興運動「擲斧頭」，看似都幾危險，不過亦難不到Do姐，就算擲不中，擺起pose來都好有姿勢。今晚播出的第十二集，將由「細貓」應智越登場，做Do姐的韓國導遊兼翻譯。

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