參加國際獅子總會303區《沙漠慈善行》 活動大使黃智賢：不枉此行

國際獅子總會中國港澳303區，早前召集了近100名獅友，於10月10至14日用5天時間，在中國銀川騰格里沙漠完成全程約66公里的《獅籌之路——沙漠慈善行》，剛求過57歲生日的黃智賢(Ben)，是今次慈善沙漠行的活動大使，亦有親身參予今次有意義的沙漠行。
擔心年紀 怕體力不繼
日前《獅籌之路–沙漠慈善行》舉行發布會，不過Ben返內地開工未有出席，但仍希望分享今次感受，他說：「當初獅子會邀請我，心情真係十五、十六，年輕時候好嚮往去沙漠，因為沙漠俾我很神祕感覺；但而家年紀大咗，所以事前都擔心能力可唔可以應付。」
為了有足夠準備，Ben事先亦搵過資料，揀著白色長袖衫褲防曬。他續說：「知道10月天氣唔差，唔太熱，但畢竟沙漠係冇遮擋陽光嘅地方，果然到下午就陽光充沛，而因為之後要開工，又唔可以曬燶就做好防曬，最後都曬黑咗唔少。」
沙漠步行 畫面震撼
Ben透露，因為要開工，沒有完成5天沙漠行程，只參與行了一站即1天行程，但對他來說已經是很好的體驗。Ben說：「真係幾大挑戰，原來我腳骨力都唔差。我拍咗一條片做紀錄，其中要上一條大斜坡，好斜，沙又好鬆，踩落去好似吸住雙腳，消耗唔少氣力，走完段路腳仔軟，好快又下坡，下坡果段路好開心，索性坐在地上滑落去，今次步行就好似回到年輕時嗰種熱血、團隊精神，一群學生去大旅行，我可以用『不枉此行』四個字去形容。」
呼籲大眾捐款幫市民
Ben稱，今次行程甚有義意義，他呼籲大眾可以繼續捐款，希望能籌到預期200萬善款目標，「全數100%捐款至中國港澳303區服務基金，轄下之八大服務，令市民受惠。」Ben指今次與獅子會一起參予行程，大家更為熟落，感受到一班人集合的力量和熱心，完全不記掛工作，只為服務大眾，籌到善款就去幫到人，所以很感謝他們的邀請。