參加國際獅子總會303區《沙漠慈善行》 活動大使黃智賢：不枉此行

國際獅子總會中國港澳303區，早前召集了近100名獅友，於10月10至14日用5天時間，在中國銀川騰格里沙漠完成全程約66公里的《獅籌之路——沙漠慈善行》，剛求過57歲生日的黃智賢(Ben)，是今次慈善沙漠行的活動大使，亦有親身參予今次有意義的沙漠行。

擔心年紀 怕體力不繼

日前《獅籌之路–沙漠慈善行》舉行發布會，不過Ben返內地開工未有出席，但仍希望分享今次感受，他說：「當初獅子會邀請我，心情真係十五、十六，年輕時候好嚮往去沙漠，因為沙漠俾我很神祕感覺；但而家年紀大咗，所以事前都擔心能力可唔可以應付。」

為了有足夠準備，Ben事先亦搵過資料，揀著白色長袖衫褲防曬。他續說：「知道10月天氣唔差，唔太熱，但畢竟沙漠係冇遮擋陽光嘅地方，果然到下午就陽光充沛，而因為之後要開工，又唔可以曬燶就做好防曬，最後都曬黑咗唔少。」