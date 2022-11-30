又係華納 製片商Legendary改與Sony合作 拉埋哥斯拉跳槽？

呢幾個月報過n次關於片商華納嘅動向，新CEO David Zaslav上台後發生過無數大單嘢，埋尾嘅《蝙蝠女》被煞停、高層Walter Hamada走人、James Gunn上場管DC……好睇過戲。

今日又一單。製片商Legendary宣布同離離合合多次嘅華納又一次分道揚鑣，改為同Sony Pictures 合作，由Sony負責宣傳發行旗下出品。

2014年「分手」之後，Legendary 2018年再次同華納合作，但係前年遇著新冠疫情，華納冇事先通知就將電影喺串流平台同戲院同步上架，Legendary 一度話要告華納。後來Legendary嘅《哥斯拉大戰金剛》同《沙丘瀚戰》兩套戲都收過4億美元，先至冚一冚大家道火。不過搞到咁，行內人都估到冇咁易friend返。