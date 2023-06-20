又鬧張致恒懶皮無錢俾 雯雯暗示冇拎綜援要3萬應急

張致恒與太太區燕雯育有三子，自細仔出世之後，雯雯定期嗌離婚和網上放負，去到近數月轉為鬧張致恆又懶又廢，同時她又開網店賣寵物零食，似想憑個人能力湊大3位小朋友。昨日，雯雯又再跟網民玩「你問我答」，當然不少得再鬧張致恒及呻自己無錢，更表示需要3萬元應付家中的開支。

雯雯早前透露已搬到新居，她在「你問我答」中透露屋租由她支付，並鬧張致恒「賴死喺度，又一毫子都冇。」並稱對方「死性不改」。對於網民問到男方有沒有俾錢，雯雯一律以笑笑的emoji回應。大家亦很關心他們何時離婚，雯雯答道︰「有小朋友唔係話即刻就做，要安排好多嘢」、「呢個問我答過好多次，佢依然存在，就係小朋爸爸。」對於不停loop嗌完離婚又復合，她說︰「每個人都有佢個一刻嘅情緒，我只係自己平台分享自己想分享嘅，我點解要理人哋點睇？唔鍾意又覺得煩嘅，其實冇必要睇我嘅平台。」