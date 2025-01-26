友乜唔講得︱梅小惠爆當年選美被何B跣 阮兆祥原是學界陳百強 獲梅姐哥哥鼓勵

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕於節目《歡樂今宵》認識後，友誼維持了40年，3人決定合作節目《友乜唔講得》，紀念這段難能可貴的友誼，並邀得吳雨、草蜢、汪明荃、黃百鳴、陳欣健、薛家燕、陳彥行、鄧兆尊、陶大宇、胡楓、廖碧兒、蘭茜、錢嘉樂、米雪、陳芷菁、鄧梓峰及曾志偉等，齊齊開心話當年，大談娛樂圈多年趣事，堪稱資訊量極大的電視歷史talk show。

學界梅艷芳 陳百強

3人每次見面都必定雞啄唔斷，梅小惠大談當年參加《健美小姐》，由於皮膚過黑，被指大熱倒灶，又爆料指何守信(何B)是「罪魁禍首」：「我輸嘅原因應該係得罪咗何B先生。」阮兆祥、江欣燕原來於中四期間，已經透過電台節目認識，當年二人的花朵分別是「學界梅艷芳」及「學界陳百強」。阮兆祥坦言當年第一次見到江欣燕時，第一次感受到真正反差萌，皆因望落平平無奇、兼戴住玻璃樽底一樣厚眼鏡，但轉妝上台後即變了第二個人：「佢一變妝唱梅艷芳嘅歌，即刻變成迷你梅艷芳，似梅艷芳程度同依家一樣。」