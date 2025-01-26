友乜唔講得︱梅小惠爆當年選美被何B跣 阮兆祥原是學界陳百強 獲梅姐哥哥鼓勵

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕於節目《歡樂今宵》認識後，友誼維持了40年，3人決定合作節目《友乜唔講得》，紀念這段難能可貴的友誼，並邀得吳雨、草蜢、汪明荃、黃百鳴、陳欣健、薛家燕、陳彥行、鄧兆尊、陶大宇、胡楓、廖碧兒、蘭茜、錢嘉樂、米雪、陳芷菁、鄧梓峰及曾志偉等，齊齊開心話當年，大談娛樂圈多年趣事，堪稱資訊量極大的電視歷史talk show。
學界梅艷芳 陳百強
3人每次見面都必定雞啄唔斷，梅小惠大談當年參加《健美小姐》，由於皮膚過黑，被指大熱倒灶，又爆料指何守信(何B)是「罪魁禍首」：「我輸嘅原因應該係得罪咗何B先生。」阮兆祥、江欣燕原來於中四期間，已經透過電台節目認識，當年二人的花朵分別是「學界梅艷芳」及「學界陳百強」。阮兆祥坦言當年第一次見到江欣燕時，第一次感受到真正反差萌，皆因望落平平無奇、兼戴住玻璃樽底一樣厚眼鏡，但轉妝上台後即變了第二個人：「佢一變妝唱梅艷芳嘅歌，即刻變成迷你梅艷芳，似梅艷芳程度同依家一樣。」
阮兆祥又指，參加《新秀》期間，先後獲梅姐及張國榮當面鼓勵：「比賽完我喺走廊撞到梅姐，我問：『梅姐你有冇睇我表演呀？』，梅姐話：『有有有，你唱得幾好吖，有機會頒獎俾你呀！』跟住完show見評判，就見到我兩個偶像張國榮同陳百強，哥哥仲同我講：『其實雖然輸咗，但如果你真係鍾意唱歌嘅話，唔好放棄！」
吳雨發掘戚美珍 《翡翠歌星賀台慶》差點胎死腹中
首集嘉賓是電視製作經驗豐富的吳雨，大談當年代表作，絕對是第一個睇中戚美珍有走紅潛質，吳雨說：「記得當年要搵『歡樂小姐』，嗰時有本藝人簿俾我哋揭，有次見到有個真係好靚嘅，原來係戚美珍！我就心諗點解呢個咁靚冇人要架？」吳雨又透露首屆《翡翠歌星賀台慶》前夕，電視台意外發生大火，就在大家都覺得節目要胎死腹中之時，吳雨卻沒有放棄，結果創造收視傳奇，整個故事相當峰迴路轉，當中更涉及群眾吃瓜心態。