友乜唔講得︱米雪分享獨門背劇本大法 與羅文 阿姐合作學識貪靚

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的《友乜唔講得》，昨晚一集嘉賓，請來出名人靚戲好的米雪，雖然演齡超過60年，但米雪姐多年來依然認真對待每個工作，昨晚她在節目中，盡顯專業精神及態度，令人佩服。
劇集作品多不勝數的米雪，被問到如何應付出名難記的古裝對白時，她坦言：「最簡單兩個字，死背！」之後又大方分享獨門「背劇本大法」，不但每場戲的對白背足至少70次、更會分成幾個不同層次的背誦，米雪說：「我真係背好多次架，例如7點幾食完晚飯背，我背到12點鐘通常背到兩場戲架啫。咁點背架哩？我每一場戲起碼背70次。」
除了劇集演出，米雪在舞台劇的演出亦創下兩項紀錄，分別是與羅文及汪明荃(阿姐)演出香港第一個舞台劇《白蛇傳》，以及在一年內演出了100場舞台劇，而其中70場是《我和春天有個約會》。談到當年演出《白蛇傳》，米雪笑言從羅文及阿姐身上學會了「貪靚」及「認真」：「要多謝羅文同阿姐好錫我，你知羅文乜都要靚，衫又要靚、布景又要靚，作曲填詞都要靚，佢自己又係好勤力練嘅；阿姐你知又係認真到不得了，我跟住佢兩個我冇理由唔認真架，同埋都學晒佢哋啲貪靚同認真。」
米雪續指當年為了練習搖旗動作，每天至少苦練數十次，並因而練出了老鼠仔：「嗰時我仲負責揈大旗，支旗高過我嘅，但揈嗰陣唔可以掂到個地。其實支旗唔重，但佢有幅好大嘅布，好輕架啫，但個阻力好大，要用好大嘅力去推佢先揈到，加上又要同時擘嗰個馬。我就由每日30下、加到50下係咁唔停咁揈，我老鼠仔就係咁揈番嚟，練到依家都記得。」