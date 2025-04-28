友乜唔講得︱米雪分享獨門背劇本大法 與羅文 阿姐合作學識貪靚

由阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的《友乜唔講得》，昨晚一集嘉賓，請來出名人靚戲好的米雪，雖然演齡超過60年，但米雪姐多年來依然認真對待每個工作，昨晚她在節目中，盡顯專業精神及態度，令人佩服。

劇集作品多不勝數的米雪，被問到如何應付出名難記的古裝對白時，她坦言：「最簡單兩個字，死背！」之後又大方分享獨門「背劇本大法」，不但每場戲的對白背足至少70次、更會分成幾個不同層次的背誦，米雪說：「我真係背好多次架，例如7點幾食完晚飯背，我背到12點鐘通常背到兩場戲架啫。咁點背架哩？我每一場戲起碼背70次。」