友乜唔講得｜胡楓自揭21歲起養成「步行養生大法」 被謝賢監生掹長壽毛作私人珍藏

結緣40載的阮兆祥、梅小惠、江欣燕合作TVB新節目《友乜唔講得》，明晚（23日）播出的第七集嘉賓是胡楓，節目重溫不少其昔日在EYT的精彩演出，胡楓更刻意在衣著上與三位主持襯晒色，相當暖心。

修哥被爆私下佻皮又幽默

出名是「開心果」及「好好先生」的胡楓（修哥），被相識多年的小惠及欣欣踢爆私下其實相當佻皮、幽默，小惠說：「佢好犀利嘅，佢永遠搞笑唔笑，引佢又唔笑，永遠搞到我哋自己笑，佢就唔笑，教識咗我哋點樣笑與唔笑之間。」談到修哥，欣欣憶述入行首部電影即與修哥合作，並謂因而發現修哥原來有櫈都唔願坐：「套戲我同君如係演舞女，咁ending好多困獸鬥嘅戲，我同君如都好眼瞓，一見到櫈就坐，但修哥唔坐㗎喎，不停喺度行行行。到我諗住畀番張櫈佢坐，修哥就話：『我唔坐嘅，你哋後生坐啦』。」修哥事後笑言其實自21歲開始已有「行路養生」習慣：「我1953、1954年開始行，行到依家喇，求其有地方就行。」祥仔聞言即大搞爛gag：「咁咪讀萬卷書不如行萬里路？」修哥即發揮幽默本色回應：「啱喇，我冇乜學問吖嘛！」