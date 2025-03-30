友乜唔講得︱陶大宇自創掩額頭成網絡迷因圖 唱《倒轉地球》因無綫五虎

有「師奶殺手」之稱的陶大宇，近日接受阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的節目《友乜唔講得》訪問，談到他距離上次參演無綫劇集已整整15年，但人氣依然是網絡人氣指標，其經典的「掩額頭」動作及「車匙(Jessie)」的獨特發音廣受熱議。

在今集節目中，大宇將逐一拆解他創下的「網絡經典」。他分享了「掩額頭」動作的起源：「呢個我係刻意擺上去，等於賭神一偷雞就摸戒指一樣，又或者發哥以前嘅『係咁先』。因為劇入面個角色冇嘢做架，做啲嘢好濕碎，冇乜戲好演、冇性格，我就心諗不如加啲小動作，將我嘅喜怒哀樂都擺喺呢個動作度。」大宇說畢，還即場示範了「掩額頭」各種「情緒演繹」，當中包括「短速版」及「延長版」。