友乜唔講得︱陶大宇自創掩額頭成網絡迷因圖 唱《倒轉地球》因無綫五虎

有「師奶殺手」之稱的陶大宇，近日接受阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持的節目《友乜唔講得》訪問，談到他距離上次參演無綫劇集已整整15年，但人氣依然是網絡人氣指標，其經典的「掩額頭」動作及「車匙(Jessie)」的獨特發音廣受熱議。
在今集節目中，大宇將逐一拆解他創下的「網絡經典」。他分享了「掩額頭」動作的起源：「呢個我係刻意擺上去，等於賭神一偷雞就摸戒指一樣，又或者發哥以前嘅『係咁先』。因為劇入面個角色冇嘢做架，做啲嘢好濕碎，冇乜戲好演、冇性格，我就心諗不如加啲小動作，將我嘅喜怒哀樂都擺喺呢個動作度。」大宇說畢，還即場示範了「掩額頭」各種「情緒演繹」，當中包括「短速版」及「延長版」。
發哥 嘟姐是訓練班教材
大宇又回憶起一名有心網民，竟將他在劇集中第一集至三十集的掩頭面動作全數逐一cap下，令他嘆為觀止。他稱演戲設計靈感來自發哥，原來亦有原因，第10期藝訓班畢業的他，笑言當年上堂教材，不是周潤發就是鄭裕玲：「嗰時啲教材全部係發哥、嘟姐架，《上海灘》、《網中人》咁，所以嗰時洗晒腦架，個個同學都以為自己係鄭裕玲同周潤發。」
爆無綫五虎登完台就換車
大宇指，當時很羨慕比自己早出道、而又已經備受力捧的「無綫五虎」，就連「登台最賺錢」的覺悟，也是源自五虎：「其實唱歌係為咗搵食架啫。嗰時好興登台，見到五虎登完台就換車好羨慕咯。所以做藝人個袋入面一定要袋住幾首歌，將來有機會時就有得用。」
此外，大宇還將大談與女主角郭可盈的深厚緣分，以及拍攝《刑事偵緝檔案》的辛酸故事。他也分享了母親「零壓力」的教育方法，讓他能夠在娛樂圈中闖出一片天。