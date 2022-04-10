反起跑線聯盟｜樂悠悠幼稚園敵不過地產霸權　七小福唱Goodbye song後爆喊

由梁詠琪、潘燦良、周家怡和強尼主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，上周五晚(5日)大結局，劇情講到Charles(潘燦良飾)被下屬Johnny(岑珈其飾)背叛，令樂悠悠幼稚園面對加租壓力，眾家長眾籌仍不夠資金，樂悠悠幼稚園終不敵地產商收地而結業，家長及「七小福」舉行畢業禮送別幼稚園，七小福唱Goodbye Song場面感人，不止觀眾感動落淚，連眾演員亦眼濕濕強忍淚水，鏡頭後的七小福更是爆喊，Locker(林家熙)與Alina(李炘頤)連忙抱抱安慰。

鏡頭後泣不成聲

劉偉恆導演在社交平台上載七小福爆喊的花絮片段，從片段所見，除了Martin(植海維飾)和Billy(徐立德飾)外，其餘5福都變喊包，Yumi B(王予殷飾)要「爸爸」Locker安慰，瑤瑤(張曦晨飾)亦要老師Alina安撫，劉偉恆寫道，「這是我畢生難忘的一幕，要拍攝樂悠悠最後一次的，Roll機的時候七小福已泣不成聲，Cut機後他們更是哭到不能停，原來，他們真的十分擔心以後都不能再見到對方，這班可愛的小朋友，就是如此純真，如此惹人憐愛。衷心祝願你們以後也能帶着這份愛和純真的心，繼續向前行。」