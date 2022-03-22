反起跑線聯盟｜趙應春黃大鈞驚喜客串 阿冰@小薯茄演年輕版梁詠琪

由梁詠琪、強尼、潘燦良和周家怡等主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟》昨晚(22日)開播，首集講述梁詠琪演的Nora為陪伴女兒瑤瑤成長，辭去熱愛的電視台記者工作。劇組非常認真，找來有線有線新聞前執行董事趙應春和前無綫新聞主播黃大鈞客串做回老本行，而小薯茄的阿冰則演中學時代的梁詠琪，為觀眾帶來驚喜。

趙應春在劇中演電視台高層，負責決定升職人選；黃大鈞則演海外回流的新聞工作者，愛自吹自擂，他與梁詠琪面見趙應春，爭取升職做採訪主任。現已轉職酒評人的黃大鈞曾於去年10月在社交平台上載與趙應春、梁詠琪和導演劉偉恆的合照，他寫著：「開機第一日，我就幸運地可以同大前輩春哥 #趙應春 去客串了一場，多謝導演 #劉偉恒 的邀請，才有機會同 #梁詠琪 演一次對手戲。」而劉偉恆回應傳媒查詢時表示，形容邀請趙應春是「交換人質」，原來趙應春是其太太的前老闆，後來趙應春於香港恆生大學教書，間中會邀請劉愇恆做講座嘉賓，今次則反過來趙應春在劉偉恆的劇集粉墨登場。