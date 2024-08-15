反起跑線聯盟2專訪｜朱茵嘆港學童好辛苦：塞滿生活點識執生？ 潘燦良享受二人世界拖住手瞓覺(有片)

香港的填鴨式教育制度，多年來為人詬病，ViuTV兩年前的劇集《反起跑線聯盟》，圍繞怪獸家長的百態，引發共鳴。今年暑假迎來第二季《反起跑線聯盟2》，有闊別港劇13年的朱茵加盟，與演藝學院師兄兼劇帝潘燦良，相隔逾30年後首度合作鬥演技。兩人慨嘆做香港學生甚艱難，育有12歲女兒黃鶯的朱茵自言屬「hea父母」，寧願給囡囡自由空間去成長，「那些解難、面對難題，其實就在這些位置成長，你塞滿他們的生活，又點知道點樣執生呢。」她認為家長最重要是陪伴同行，適時補底。至於如何面對家長之間的比較，她秒回：「所以唔入媽媽群組，斬腳趾避沙蟲！」

朱茵《反跑2》化身嚴格的魔鬼班主任冼老師，被潘燦良直指吹毛求疵，現實中朱茵女兒開始進入反叛青春期，情緒起伏漸大，跟Band友父親黃貫中相似，偶爾會爆出傷父母心的話，幸好有音樂、繪畫或閱讀等發洩。兩父女有共同嗜好，可會齊齊jam歌？朱茵笑言，「佢拒絕，有時爸爸話一齊jam下，佢唔騷老豆，都冇佢符。」幸而，囡囡有情緒就會急起來說英文，朱茵主要講廣東話，語言不通成為雙方駁火的「冷卻劑」，「佢用英文我又駁唔到，爸爸有時會跟佢駁嘴，但我覺得駁慣就失咗身份，有時她好乖女，用唔鹹唔淡廣東話去解，其實我明佢講咩，但她肯解，我應該聽。」她直言要開始習慣春青期女兒，不再如以往黐著母親。

最緊要識自救

香港社會風氣拍蝕底、愛比較，朱茵堅拒做高壓家長，「見個女睇自己揀的課外讀物，睇完好享受，點好意思叫她學其他東西？我們以前都唔係填滿晒，仲可以出去玩，應給他們空間去成長。」當然要懂得基本閱讀書，但給予空間學習執生解難，才是成長寶貴一課，「我同阿女講，起碼別人丟低你，要識得自己救自己。家長只陪伴同行，教她如何面對世界，其實我們成年人也會犯錯，重點是如何補救，我們需要反思。」

享受二人世界唔後悔

潘燦良與蘇玉華拍拖25年，2020年才註冊結婚，至今兩人仍拖著手睡覺好sweet。聽朱茵分享湊女經，拍劇又與一班可愛小演員相處，燦Sir與太太曾憧憬生兒育女嗎？他坦言兩人曾討論生育問題，決定保持原狀，「當然有小朋友可能會有更完整嘅人生經歷，但我又覺得唔使因為咁而後悔。」

訪：Grace 攝：娛樂組

化妝：Emma Lee

髮型：Kavi Yeung @ Myos

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