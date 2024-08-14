反起跑線聯盟2專訪｜潘燦良自爆曳事被朱茵笑好鈍 演藝師兄妹首度合作鬥演技(有片)

朱茵闊別港劇13年，在ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》化身嚴格的魔鬼班主任冼老師，與演藝學院師兄兼劇帝潘燦良(燦Sir)，相隔逾30年後首度合作鬥演技。兩人交流與一眾小演員拍戲的心得，異口同聲大讚演Martin的小演員超厲害，難以招架。潘燦良自言向來是乖學生，讀書生涯最反叛的行為，竟然是中四時電髮被老師責罵，朱茵禁不住爆笑，「其實你唔係乖，係鈍！」

拍到聲沙耳鳴 兩年前的《反起跑線聯盟》廣獲口碑，今季原班人馬幾乎全員回歸，新加盟演嚴師的朱茵自言不敢重看上季劇集，以保持新鮮感與距離感。相隔13年再拍港劇，朱茵笑言與一班小演員合作，可避免「工時」過長之苦，但試過十幾天與小演員在課室「困獸鬥」拍上課戲份，絕不輕鬆，「最初我嘗試不跟他們熟絡，想他們怕我，但我太斗膽，居然嘗試去令他們冷靜，但又做不到，後來開始步副導演後塵，開始聲沙，後來收聲，又感到耳鳴了。」今次再演CEO單親爸爸Charles的燦Sir分享心得，「不可浪費精力去照顧他們，因為他們精力無限，怎也鬥不過他們，太厲害！」

句句頂心 嚇窒朱茵 談到最深刻的小演員，朱茵首選演潘燦良兒子Martin的植海維，大讚對方是高手，「真係每一句都頂著，你打算跟他演戲，但他那種自然流露，係會嚇窒你。」作為「爸爸」的潘燦良笑言，「其實要贏他都幾難，所以我不給機會他贏我，不是拍攝時，盡量少跟他溝通。」他分享有一場戲是向兒子交代家道中落的狀況，「拍攝前副導演一直跟他講解怎樣演，他一直玩著玩具車之類，好像沒聽副導演說話，但正式拍攝時，他又可一take搞掂，好厲害。」

為人忠直 潘燦良與朱茵是演藝學院戲劇學院表演系深造文憑的師兄妹，朱茵早在讀書時期已慧眼識英雄，以導演身份找師兄做男主角，潘燦良解釋，「因為有份功課做導演，她找我和另一女同學合作，一齊完成她導演的作品。」估不到兩人先後加入演藝圈後，相隔逾30年才有機會合作演對手戲。朱茵眼中的潘燦良為人敦厚，問到燦Sir做過甚麼最反叛的事，他沉思良久才答道，「其實我好乖……」朱茵即搶白道：「其實你唔係乖，而係鈍！」燦Sir大叫，「準確！我絕對不蠱惑，應該係好忠直的人。」

儲錢電髮 溝女疑雲 他自言受家教影響，向來認為做人要守規矩，不能傷害人，談到讀書時期的反叛行為，「我諗其中一件最弊的事係中四去電髮……」朱茵即搶白道，「電髮叫做反叛？」當年他趁農曆新年前，自掏腰包去電髮，一頭短髮變了「小爆炸頭」，「那時只係中四學生，原本15元剪髮，我儲了一年嘅錢，差唔多用100元去電髮，當時冇諗過模仿明星，可能覺得阿哥電髮好型，想做超越自己的事。」朱茵再三追問是否為了追女仔，他自爆因電髮被老師捉住訓話，「佢問我點解電髮，用了當年不太好的字眼，『你做咩電髮？係咪想溝女？』那時班裡沒女生，我真係唔係為異性電髮！」 採攝：Grace 化妝：Emma Lee(朱茵) 髮型：Kavi Yeung @ Myos(朱茵) Sponsor: Weekend Max Mara(朱茵)