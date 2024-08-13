反起跑線聯盟2｜朱茵演嚴師糾正錯別字 網民熱議：原來我錯左幾廿年

《反起跑線聯盟》於2022年播出時贏得口碑，相隔亦兩年迎來續作，《反起跑線聯盟2》於昨晚(12日)在ViuTV開播，繼續由劉偉恆自編自導，潘燦良、周家怡、強尼、梁業、練美娟、林家熙和陳欣妍等原班人馬，人見人愛的「七小福」包括瑤瑤、Martin、Billy、羅仔、孫仔、牢騷女和Yumi B繼續留低，惟劇情交代梁詠琪演的Nora不在港，相隔12年再拍劇的朱茵演嚴厲班主任冼老師的朱茵上陣。





家長有共鳴 昨晚播出的首集講述「七小福」齊齊升讀標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長以為終可鬆一口氣，能重奪「Me Time」，不料學校請來一位極為嚴格的班主任冼老師(朱茵飾)，不斷要學生重做功課，家長為陪伴子女學習的家長，都苦不堪言。不少家長看後都很有共鳴，勾起以「小學檢字表」為子女改錯字的噩夢，紛紛留言表示，「好寫實既一套劇，尋晚睇到哭笑不得，共鳴滿分」、「我每次教小朋友做功課，都好似我再重讀咁，做到想喊」。

錯別字爭議 其中被指「矯枉過正」的洗老師，指出學生錯「最」字，令觀眾都大感莫名其妙，原來「最」頂部的「日」正確寫法是「冂一一」，即是分開不埋口，不少觀眾看完劇集才恍然大悟，有網民指，「寫咗幾十年都係咁寫！到底係以前嘅老師錯、定好似Charles 爸爸話齋“矯枉過正”」、「呢個字原來我錯左幾廿年，以前讀書老師都唔係咁寫」，有網民提出其他例子，「朋友個仔都遇到呢啲問題，個告字點寫，答案係「牛口」先啱」果真令家長懷疑人生；有留言指文字約定俗成，最緊要是大家有共同理解，過度的追求絕對正確好容易弄巧反拙。