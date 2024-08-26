反起跑線聯盟2｜梁詠琪回歸客串與朱茵鬥演技 強尼爆瑤瑤不滿造型嬲豬豬(附劇情)

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》本周進入結局篇，上季主演的梁詠琪因撞正巡迴演唱檔期而未能繼續參演，但GiGi仍特地騰空兩日檔期客串演出，跟演丈夫的強尼和女兒瑤瑤(張曦晨飾)一家團聚，「今次再見返瑤瑤真係大個咗，仲甩咗兩隻門牙好攪笑。」而強尼就大爆囡囡開始有「偶包」，一度因造型醜怪嬲豬豬，最後憑周家怡一句話才平伏情緒。

今季劇情交代梁詠琪的角色為照顧母親，飛往美國。雖然GiGi無法繼續主演，作為劇中瑤瑤的媽咪，GiGi認為必須要一家團聚，於是主動跟導演劉偉恒提出客串，再次見返瑤瑤，她笑言，「女兒甩咗兩隻門牙好搞笑，而且佢仲成熟咗，我記得有次要開好早，見到佢明明好眼瞓，但佢都會忍住開工。我都有follow佢嘅社交平台，會私底下同佢傾計，佢都會Message我話『GiGi媽咪好掛住你啊！』」

演爸爸的強尼就指瑤瑤開始有偶包，「劇情講到媽咪去咗外地，咁爸爸幫佢整頭髮就一定會整得肉酸啲，點知佢話真係接受唔到，仲要唔準人講佢嘅髮型，嬲咗成日！直到周家怡同佢講『你係專業演員嚟』，佢先可以專心演戲。」

《反起跑線聯盟 2 》劇情大綱

第11集

家長們擔心小朋友過於依賴父母而無法培養出自理能力，於是一起參與孔校長(袁富華 飾)舉辦的「戶外求生營」，就連Julia(李莉飾)也成功說服姨媽一起去。誰知當大家浩浩蕩蕩到達集合點時，孔校長才宣布「戶外求生營」只招待小朋友，一班家長必須學習放手回家去。當家長對孩子仍依依不捨之時，小朋友已懷著興奮的心情踏上旅途。

在「戶外求生營」中小朋友重新學習基本的生活技能，大家互相鼓勵與扶持，跨過重重難關，友情亦得以加深。

第12集

看似一切順利的「戶外求生營」，沒想到竟暗藏了Martin(植海維 飾)與Billy(徐立德 飾)的嫌隙，二人不再稱兄道弟，這弄得Charles(潘燦良 飾)與Venus(周家怡 飾)也感尷尬，二人必須分別梳理孩子的情緒。

那邊廂，羅生(肥仔@Error飾)因意外昏迷入院，羅太(練美娟 飾)才知道自從外母Lilly(黃文慧飾)搬來同住後，羅生因夾在二人中間而積壓了很大的壓力，羅太終於有所反思。

沒想到冼老師(朱茵 飾)因突如其來的失戀問題，竟與細妹打開心窗，二人迎來了一段久違了的溫馨時光⋯⋯

第13集

Charles與Venus因Martin與Billy不和而漸行漸遠，Charles因此不知所措，幸得一班中年男子組開解。

羅有為(孫詠軒 飾)被投訴出手打姚立安(鄭信 飾)，冼老師罰記他小過。但姚立安媽媽心有不甘，把羅太與羅有為一起放到網絡上公審。而羅有為卻一直隱瞞著出手打人的原因，羅太乾著急，只好怪罪到外婆Lilly教他學功夫的頭上，Lilly大為傷心，決心搬離羅家。

正當羅太無法面對網絡攻擊而不敢出門之際，竟然有人在她家門外向她打暗號⋯⋯

第14集

大考將至，冼老師為各同學制定了嚴格的溫習時間表，大家都看得目定口呆！

各人進入作戰狀態似的，唯獨Martin一副不愛理的態度，Charles手束無策。此時，Martin媽媽重提想帶Martin去海外升學的建議，Charles卻避而不談，但眼見Martin似乎無法適應本地的考試制度，心感矛盾⋯⋯

冼老師被姚立安媽媽投訴因教學方法過於嚴苛，導致姚立安飽受精神壓力，無法應考。冼老師被校董會召見，面臨被停職風險，眾人替冼老師擔心。

七小福與家長合力設法為冼老師平反！

第15集

冼老師雖然最終順利通過了校董會的評核，但她已有另外的打算，同學們對她既感依依不捨，亦感激她的教導！

Pamela(陳欣妍 飾)突然臨盆，幸得楊飛(林家熙 飾)爸媽在旁協助，楊父(張松枝 飾)籍此修補了二人多年來的裂縫。

成績表出爐，Martin因自己的表現仍不理想而感到沮喪，Charles為Martin的前途著想，最終下了忍心的決定。Martin對Charles有誤解，二人關係一度跌入冰點。

Charles明白Martin的心願，他向Venus透露自己的心聲，Venus表示理解與支持。

七小福雖散落在不同地方，但他們約定用視像通話來維繫感情！