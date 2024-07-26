反黑英雄｜袁偉豪再度被指「斷崖式衰老」　網民以為係成龍

現年43歲嘅袁偉豪（Benjamin），當年以大熱姿態成為港男冠軍，佢喺加入TVB後佢拍過好多唔同嘅電視劇集，一步一步成為當家小生之一。佢喺2020年與張寶兒結婚，現育有一子，一家三口幸福美滿。事業愛情兩得意嘅佢，近年不時被網民將焦點放喺佢嘅外貌上，指佢婚後走樣及「斷崖式衰老」等等。

試過出千字文反擊網民

袁偉豪喺1997年參加《YES!》校花校草獲得冠軍，雖然佢當時只有16歲仲讀緊書，不過佢有個uncle喺唱片公司返工，所以就邀請佢簽約入行，成為黎瑞恩嘅小師弟。之後，袁偉豪出演維他奶廣告，並獲選中喺電影《新古惑仔之少年激鬥篇》飾演巢皮一角。