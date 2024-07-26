反黑英雄｜袁偉豪再度被指「斷崖式衰老」　網民以為係成龍

現年43歲嘅袁偉豪（Benjamin），當年以大熱姿態成為港男冠軍，佢喺加入TVB後佢拍過好多唔同嘅電視劇集，一步一步成為當家小生之一。佢喺2020年與張寶兒結婚，現育有一子，一家三口幸福美滿。事業愛情兩得意嘅佢，近年不時被網民將焦點放喺佢嘅外貌上，指佢婚後走樣及「斷崖式衰老」等等。
試過出千字文反擊網民
袁偉豪喺1997年參加《YES!》校花校草獲得冠軍，雖然佢當時只有16歲仲讀緊書，不過佢有個uncle喺唱片公司返工，所以就邀請佢簽約入行，成為黎瑞恩嘅小師弟。之後，袁偉豪出演維他奶廣告，並獲選中喺電影《新古惑仔之少年激鬥篇》飾演巢皮一角。
佢喺2007年參加香港先生選舉，並以大熱姿態獲得冠軍。加入TVB後，佢參與唔少劇集拍攝，並成為當家小生之一。本來出名有樣有身材嘅佢，近年不時被婚後走樣，同全盛時期相差好遠，佢亦試過出千字文反擊網民。
飾演冷血悍匪陳祖耀
TVB劇集《反黑英雄》正在熱播中，而袁偉豪就喺劇中飾演冷血悍匪陳祖耀，角色備受關注。早前佢就同姚子羚、朱晨麗及張頴康到廣州出席見面會，期間佢同在場演員挑戰網絡熱爆嘅《二年級》舞蹈，以及滿足觀眾要求「天堂哥」上身勸「阿祖」收手，令現場氣氛高漲。
有網民將當日影片放上網，網民再一次將焦點放喺袁偉豪嘅容貌上，留言話：「面前係成龍！」、「他是要自然老去嗎」、「我怕謝賢都要比他年輕了」及「他去做個除皺吧我覺得……」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈