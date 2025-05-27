反黑2｜宋本中導演拍片眾籌開拍：我去到破產邊緣　指金主走數致停拍

反黑2

港產網劇《反黑》2017年推出，成為全球首部及唯一一部登上北美Netflix嘅香港作品﹐反應亦算不俗。該劇本來擬開拍第2、3季，第一季主角除李璨琛外都歸位演出，並加入陳瀅、肥媽等人，演員人數近百人﹐陣容鼎盛。但由於種種因素，去年有傳《反黑2》因資金問題而要停拍，劇集幾時推出更成為一個謎。

《反黑》導演宋本中就停拍現身說法 《反黑》官方facebook尋晚上載咗由導演宋本中就停拍現身說法嘅片段，並呼籲各界以眾籌形式支持劇組開拍第2、3季。宋本中表示《反黑》取得成功係佢人生中最快樂嘅一件事，劇集原本於2019年開拍第2季，但當時由於社會氣氛，內地平台唔願意買港產劇，加上之後有疫情，令計劃一再推遲。宋本中話，編劇仍然將兩季共100萬字劇本寫好並修改至第9稿。到2023年劇組再次籌資，並獲澳門一公司答應提供2億，而邵氏兄弟則提供1千萬元。《反黑2》劇組於是展開籌備及拍攝，但澳門金主嘅資金開機前一直未收到，邵氏提供嘅資金只夠劇組開工頭幾日，宋本中借錢完成頭10日拍攝，不過因為澳門金主仍未注資，其他投資者都打退堂鼓，令《反黑2》需要停拍。

反黑2

宋本中又指因為《反黑》成功令佢得罪好多圈中前輩，甚至被造謠抹黑。加上宋本中要求《反黑》在港拍攝並起用本地工作人員，宋導嘗試堅持並令到《反黑2》可以繼續，但佢自言「始終都係能力有限，我已經去到算係走投無路嘅地埗，去到破產邊緣」。宋本中打理《反黑》系列十年，認為劇本故事係佢人生中做過最好，「我破唔破產好閒，但如果《反黑》因為咁而胎死腹中，我真係好唔甘心」。宋本中呼籲支持以至喜愛《反黑》嘅觀眾透過眾籌網課金支持。目前眾籌網頁顯示，《反黑》希望籌得100萬元，現時籌到一萬二千幾蚊。

《反黑2》去年傳出停拍消息後，劇組出咗份聲明，表示「就劇集因資金問題而暫時停拍的情況，我們鄭重向所有受影響的演員及工作人員致以真誠的歉意。但我們強調本劇的拍攝計劃不會因此終止」，似乎間接承認停工傳聞。聲明解釋咗停工原因，「其中一位主要投資者屬海外基金。跨國匯款手續繁瑣，資金的到位時間受到拖延，拍攝期因而受影響。現匯款已順利逐步通過，並於短期內到位。拍攝亦將於短期內恢復進行」。有媒體報導指，《反黑2》因為主要投資方「走咗」而出現資金問題，導演宋本中要北上向投資者解釋。

反黑2

由陳國坤、李璨琛、陳小春及張建聲等主演嘅《反黑》，2017年推出後反應良好，全球串流平台累計播放達50億次。相隔6年，去年底《反黑》舉行記者會宣佈開拍第二季，由原定嘅32集增加到60集，並加入謝天華、MC Jin、關智斌、吳浩康、陳山聰等演員，原定2025年播出，總投資超過2億港元。《反黑2》獲得同TVB關係密切嘅邵氏注資，TVB高層樂易玲都有出席記者會。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈