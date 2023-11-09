叠影狙擊專訪｜周秀娜拆解激瘦真相 拍到骨裂腳腫頂硬上

周秀娜聯同拍檔黃浩然和Jason接受《am730》專訪，娜姐談到雖然扮演攣生姊妹和扮死屍均並非第一次，但《叠影狙擊》卻是她從影以來最多動作戲的一次，並稱：「第一次有咁多感情線，還有咁多位男神，第一次有咁多男神都鍾意我。」

肋骨現裂痕

娜姐在劇中既有槍戰場口更要凌空起飛腳，她表示：「因為開拍前我都有搵劇集嘅動作導演，我自己本身就好擔心，我演嘅角色，基本上係每一場戲都同每個人都有關係，所以我也很擔心拍攝時會唔夠時間去記熟一些動作，所以特別去熟悉劇中嘅動作演員，如果大家比較熟悉及有默契嘅話，可能拍嘅時候自己就唔需太擔心，又要兼顧動作戲，同時又要兼顧文戲，因為時間都長，所以自己想專注拍戲嘅時候，不用經常擔心動作上嘅嘢，所以開拍一個月前，我跟佢哋有傾過我可以做到啲咩，有去記一些打鬥招式。」為說服觀眾一個女子可以打贏一眾猛男，周秀娜在動作戲上可謂花盡心機，旁邊的黃浩然即笑說：「咁好彩我嗰Part係負責攬你，我就唔使打嘅。」

娜姐拍攝前後均告受傷，先是練習動作的時候就傷了肋骨，醫生診斷是裂了一小節，照X-ray時看到有Z形的裂痕，不久便要繼續開工，由於醫生建議停止做激烈動作，所以她先拍一些文戲，好起來才開始拍動作戲，可是卻因為當年積下來的舊患，令她拍至膝蓋紅腫，更因壓力導致不斷減磅，娜姐稱：「因為基本上每一場都有我，體力上負荷太大，所以真係冇去減，要有體力去應付長時間，再加上有文戲又有動作戲，最大挑戰係經常要穿高踭鞋跑，我本身有舊患，所以後期係膝頭腫晒，不用拍嘅時候都要坐低休息，有時可能落樓梯走一步都會痛。」娜姐身上多年拍戲積落的傷患，全是多年前拍攝動作戲，當時也是穿高踭鞋上陣，扭傷至韌帶撕裂，她認為上演動作戲受傷是無可避免，但手尾就比較長，令她亦開始知道健康的重要性，娜姐說：「譬如呢部劇就算未拍前，我自己平時都有做運動，我反而比以前健康咗，以前我真係唔鍾意做運動，我一向都冇做運動，自從拍戲入咗呢行之後，為應付自己平時拍戲，因為你唔使開工時一停低，到你再要工作時，唔可以一下子就調節得到，所以平時自己都會去維持好身體，仲有做運動去保持那種Energy。」