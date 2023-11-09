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娛樂
2023-11-09 15:00:26

叠影狙擊專訪｜周秀娜拆解激瘦真相 拍到骨裂腳腫頂硬上

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叠影狙擊專訪｜周秀娜拆解激瘦真相 拍到骨裂腳腫頂硬上

周秀娜擔正無綫台慶劇《叠影狙擊》，拍攝時既花盡心力更弄至周身傷患。 (李睿哲攝)

周秀娜主演新劇《叠影狙擊》是無綫台慶劇之一，今次她一人分飾兩角，扮演新加坡特警隊長魏曉晨及其離世的攣生妹妹梁曦，拍檔則有黃浩然、黃宗澤、方力申、朱鑑然、胡卓希（Jason）等，娜姐為新劇除要挑戰不少內心戲之外，更要應付大量動作場面，近年外界對她的激瘦體型頗為關注，原來拍攝該劇時不僅花盡心力演出，還弄至周身傷患，難怪娜姐自己也直認愈拍愈瘦！

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周秀娜聯同新劇拍檔黃浩然和Jason接受《am730》專訪。 (李睿哲攝) 周秀娜為《叠影狙擊》挑戰不少內心戲，更要應付大量動作場面。 (李睿哲攝)

周秀娜聯同拍檔黃浩然和Jason接受《am730》專訪，娜姐談到雖然扮演攣生姊妹和扮死屍均並非第一次，但《叠影狙擊》卻是她從影以來最多動作戲的一次，並稱：「第一次有咁多感情線，還有咁多位男神，第一次有咁多男神都鍾意我。」

肋骨現裂痕

娜姐在劇中既有槍戰場口更要凌空起飛腳，她表示：「因為開拍前我都有搵劇集嘅動作導演，我自己本身就好擔心，我演嘅角色，基本上係每一場戲都同每個人都有關係，所以我也很擔心拍攝時會唔夠時間去記熟一些動作，所以特別去熟悉劇中嘅動作演員，如果大家比較熟悉及有默契嘅話，可能拍嘅時候自己就唔需太擔心，又要兼顧動作戲，同時又要兼顧文戲，因為時間都長，所以自己想專注拍戲嘅時候，不用經常擔心動作上嘅嘢，所以開拍一個月前，我跟佢哋有傾過我可以做到啲咩，有去記一些打鬥招式。」為說服觀眾一個女子可以打贏一眾猛男，周秀娜在動作戲上可謂花盡心機，旁邊的黃浩然即笑說：「咁好彩我嗰Part係負責攬你，我就唔使打嘅。」

娜姐拍攝前後均告受傷，先是練習動作的時候就傷了肋骨，醫生診斷是裂了一小節，照X-ray時看到有Z形的裂痕，不久便要繼續開工，由於醫生建議停止做激烈動作，所以她先拍一些文戲，好起來才開始拍動作戲，可是卻因為當年積下來的舊患，令她拍至膝蓋紅腫，更因壓力導致不斷減磅，娜姐稱：「因為基本上每一場都有我，體力上負荷太大，所以真係冇去減，要有體力去應付長時間，再加上有文戲又有動作戲，最大挑戰係經常要穿高踭鞋跑，我本身有舊患，所以後期係膝頭腫晒，不用拍嘅時候都要坐低休息，有時可能落樓梯走一步都會痛。」娜姐身上多年拍戲積落的傷患，全是多年前拍攝動作戲，當時也是穿高踭鞋上陣，扭傷至韌帶撕裂，她認為上演動作戲受傷是無可避免，但手尾就比較長，令她亦開始知道健康的重要性，娜姐說：「譬如呢部劇就算未拍前，我自己平時都有做運動，我反而比以前健康咗，以前我真係唔鍾意做運動，我一向都冇做運動，自從拍戲入咗呢行之後，為應付自己平時拍戲，因為你唔使開工時一停低，到你再要工作時，唔可以一下子就調節得到，所以平時自己都會去維持好身體，仲有做運動去保持那種Energy。」

 

周秀娜日前公開泳裝照，被網民認為瘦得可憐。 近年外界對周秀娜的激瘦體型十分關注。 周秀娜有時間都會做運動，自言比以前更加健康。

黃浩然Jason演兄弟情

娜姐在劇中跟幾位男對手均有親熱戲，出名是圈中愛妻號的黃浩然，問到今次跟娜姐有不少甜蜜互動有否先向太太先行「備案」？他即答：「唔使啦！都做咗幾十年。」浩然又說開拍時正值疫情，大家都有點擔心，但娜姐好像免疫一樣，從來沒有確診過，娜姐笑指劇組一度希望她可以確診，事關她中招的話就可以全體停工休息。

在《叠影狙擊》中，黃浩然演利民行政CEO涂文諾，Jason則飾演其得力助手，兩位男士有不少對手戲，Jason笑言跟娜姐也有多場戲份，不過通常是要使出凌厲眼神來凶對方，他稱：「因為我是懷疑佢（娜姐）對涂生不利，所以我基本上係調查佢，懷疑佢對我嘅涂生有咩小動作。」Jason大嘆劇中沒有動作場面，原來他接拍前都有詢問導演，以為自己是做一個類似殺手的角色，會可以盡情開槍，可以一個打十個，怎料卻只是負責擺甫士，他稱：「我係涂生得力助手之餘，我都有一班得力助手，由嗰班得力助手幫我做晒所有事。」浩然挺喜歡劇中和Jason的兄弟情，不只是上司與下屬，或者大佬跟一個手下的關係，Jason續說：「我為佢咁賣命都要有原因，除咗權力以外，如果交代兄弟情嘅時候，關係上再豐富啲，觀眾角度都明白唔係單是為咗錢咁做。」

娜姐跟黃浩然亦有親熱戲。 黃浩然在《叠影狙擊》中飾演利民行政CEO涂文諾。 (李睿哲攝) 胡卓希在劇中飾演黃浩然的得力助手。 (李睿哲攝)
娜姐在《叠影狙擊》中飾演梁曦和魏曉晨，跟幾位男對手均有親熱戲。 (李睿哲攝)

娜姐在《叠影狙擊》中飾演梁曦和魏曉晨，跟幾位男對手均有親熱戲。 (李睿哲攝)

奉旨鬧老闆古天樂

Jason除了為Dear Jane的「都市愛情三部曲」擔任MV男主角外，近年先後接拍話題劇《家族榮耀》及《冰上火花》等開始入屋，問到有甚麼角色想挑戰，他即答：「其實我想做一啲有年代感嘅，可能係古裝，當然佢哋成日都講古裝好辛苦，始終係現實絕對冇可能發生嘅嘢，係你完全唔會接觸到，所以覺得拍古裝會好玩啲，同埋我係好想做大賊。」他笑指今次做反派卻沒有機會亂槍掃射，唯有寄望下次的角色可以大開殺界。黃浩然也表示認同，他自己也喜歡拍不同年代的題材作品，既有挑戰性亦可以穿着各式各樣戲服，論到早前煞科的電影《尾隨》，黃浩然與娜姐各自跟老闆古天樂也有對手戲，今次浩然為角色染金頭髮，以輕佻手法去扮演一個爛仔，他大爆：「今次可以做現實生活中唔會做嘅嘢，喺戲裏面我經常可以鬧老闆，大力拍佢，一腳伸埋去，滿足所有慾望，平時不會做嘅事，其實是幾好玩。」

至於娜姐，在《尾隨》中與古仔是扮演一對夫妻，她稱：「我同佢係感情線，交代我哋係老夫老妻，感情上都出現好大問題，可以說係處於冷戰，戲外正如浩然講唔敢做，戲內就可以黑佢面、鬧佢。」黃浩然補充指古仔平時對他們太好，故都是劇情需要才對他動粗，又指作為演員，就當投入戲劇世界就不用想，可以代入角色或場景，繼而脫離現實生活，是他當演員後覺得最開心和最嚮往的事。

 

場地贊助：Fridge

周秀娜

Hair: Heibie Mok @Artify Lab

Makeup: Circle Cheung(ndnco.co)

Outfit: majeparis

黃浩然

Hair: Dy @WABI HAIR

Makeup: Jenny Shih

Outfit: Mr Porter

胡卓希

Hair: Nicki Ting @ Hair Corner

Makeup: Zoey Chin

Outfit: ISABEL MARANT

娜姐在《叠影狙擊》中與幾位男對手均有親熱戲。 娜姐在《叠影狙擊》中與幾位男對手均有親熱戲。 周秀娜在電影《尾隨》中，與古仔是扮演一對夫妻。
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