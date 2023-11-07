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娛樂
2023-11-07 22:54:08

叠影狙擊｜周秀娜台慶劇孭重飛 網民驚訝娜姐原來好打得

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娜姐今次在台慶劇《叠影狙擊》孭重飛。

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《叠影狙擊》逢周一至五晚9點半翡翠台播映。《叠影狙擊》是無綫台慶劇之一，由周秀娜(Chrissie)擔任女主角，她在劇中一人分飾兩角，一個身份是新加坡特警隊長魏曉晨，另一個身份是魏曉晨的孖生妹妹梁曦。

《叠影狙擊》昨日首播時，已集齊打戲、槍戰喊戲三大搶焦元素，更別具懸疑感，首集更是女主角Chrissie Solo晒冷作，先後迎戰職業殺手及神秘狙擊手Chrissie，無論是凌空起飛腳或是槍戰場口均表現，當中更不乏埋身肉搏及槍戰戲。除了動作場口，Chrissie還要一口氣應付三場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶對亡妹的悔疚，獲網民肯定演技的同時，更被指是實力派：「娜姐啲喊戲幾掂喎」、「成功轉型實力派」。至於娜姐的動作場口，亦同樣獲點讚：「第一集好緊張，娜姐好靚又打得

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Chrissie受訪時笑指首集打鬥場面未算最難，關鍵原因竟然是高踭鞋，娜姐說：「第一集因為我仲未正式扮梁曦，唔使著高踭鞋拍打戲，所以順利啲！」談到首集有多個落淚場口，她透露最深印象是與方力申在家中的喊戲：「劇情講我知道妹妹走咗好內疚，嗰場戲係幾大壓力，因為要好集中去諗同妹妹嘅回憶片段去幫助培養情緒，所以嗰幾場戲（喊戲）我都生人勿近，唔會同身邊啲人講笑，而嗰日係拍得最攰同最痛！」

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