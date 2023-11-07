叠影狙擊｜周秀娜台慶劇孭重飛 網民驚訝娜姐原來好打得

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《叠影狙擊》逢周一至五晚9點半翡翠台播映。《叠影狙擊》是無綫台慶劇之一，由周秀娜(Chrissie)擔任女主角，她在劇中一人分飾兩角，一個身份是新加坡特警隊長魏曉晨，另一個身份是魏曉晨的孖生妹妹梁曦。

《叠影狙擊》昨日首播時，已集齊打戲、槍戰、喊戲三大搶焦元素，更別具懸疑感，首集更是女主角Chrissie Solo晒冷作，先後迎戰職業殺手及神秘狙擊手的Chrissie，無論是凌空起飛腳或是槍戰場口均表現俐落，當中更不乏埋身肉搏及槍戰戲。除了動作場口，Chrissie還要一口氣應付三場喊戲，分別是發現妹妹屍體、與上司爭辯應否查案，及在方力申面前憶述對亡妹的悔疚，獲網民肯定演技的同時，更被指是實力派：「娜姐啲喊戲幾掂喎」、「成功轉型實力派」。至於娜姐的動作場口，亦同樣獲點讚：「第一集好緊張，娜姐好靚又打得！」