叠影狙擊｜周秀娜挑戰做打女 練體能意外折斷肋骨

周秀娜(娜姐)為了應付新劇《叠影狙擊》內的大量動作場面，劇組在開機前，特別安排她跟武術指導上課，從而了解她的體能以及動作技巧，原本安排了一系列課程讓她有充分練習，但上到第四堂，娜姐卻意外受傷，其中一截肋骨斷裂。

娜姐憶述︰「上到第四堂，開始向難度挑戰，學點樣俾人撻底嘅動作，可能我骨頭太脆弱，其中一截肋骨Z型斷開咗，無論我換衫、透氣、笑，都會痛，醫生叮囑一定要休息，但因為套劇要開始拍，所以劇組安排頭兩個月先拍晒啲文戲，所有動作戲留番最尾先拍，等我有多啲時間休息，好在而家已經好番晒！」