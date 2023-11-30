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娛樂
2023-11-30 12:08:06

叠影狙擊｜慘遭郭政鴻殘殺 Hillary膠袋笠頭戲假真窒息

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叠影追擊｜慘遭郭政鴻殘殺 Hillary膠袋笠頭戲假真窒息

劉沛蘅被膠索帶捆綁手腳，挾持到僻靜的天橋底。

擁有甜美笑容的劉沛蘅（Hillary），外表嬌滴滴，但在《膠戰》系列綜藝節目中，玩遊戲搏到盡，就連拍攝電視劇《叠影狙擊》，她同樣毫不保留。昨晚劇情她被郭政鴻辣手摧花，拍攝期間更令她豁出去，一度感到生命真的受到威脅！

當日拍攝，穿上行政人員套裝的Hillary，被兩名保鏢用膠索帶捆綁手腳，挾持到僻靜的天橋底，再被飾演老闆的郭政鴻嚴刑逼供，要她講出破壞交易的幕後黑手。由於Hillary堅稱自己不知情，未有憐香惜玉的郭政鴻，指使保鏢將膠袋笠著Hillary的頭，將她活生生焗死。「今日場戲係講我俾老闆雄哥殺死，原先呢場戲，我係俾人毆打打死，我仲喺度諗，要點樣表達，出嚟嘅效果會更加逼真，而家導演改咗用膠袋笠頭焗死，始終我真係要笠住個袋，會有窒息嘅感覺，令我更加入戲。」Hillary說。

劉沛蘅被郭政鴻辣手摧花，拍攝期間更令她豁出去。 Hillary被飾演老闆的郭政鴻嚴刑逼供。

為求拍攝出更理想效果，身後保鏢會用力索緊膠袋袋口，令Hillary無法抖氣。雖然是拍攝效果，但因為劇情對白和氣氛等布局令她入戲，甚至一度感到與死神非常接近。她說：「我係第一次拍要死嘅戲，剛才笠住個頭，真係抖唔到氣，有一種喺死亡邊緣嘅感覺，初頭都有少少驚，因為我俾人縛住晒手腳，心諗：萬一真係抖唔到氣，點算呢？不過大家可以放心，其實劇組和導演對我好好，只係拍攝效果，亦會俾我休息抖番順條氣，大家都好照顧我。」

劇情交代保鏢將膠袋笠著Hillary的頭，將她活生生焗死。 劇情交代保鏢將膠袋笠著Hillary的頭，將她活生生焗死。
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