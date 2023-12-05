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娛樂
2023-12-05 12:16:34

叠影狙擊｜朱鑑然角色慘死惹人心痛 遭周秀娜狠下毒手

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朱鑑然今次在《叠影狙擊》中演技大爆發，贏盡讚賞。

朱鑑然今次在《叠影狙擊》中演技大爆發，贏盡讚賞。

TVB台慶劇《叠影狙擊》自月初開播以來旋即成為網絡熱話，網民表示故事情節緊湊且非常刺激，周秀娜一人分飾兩角甚考演技，還打得狠勁，令觀眾另眼相看。

《叠影狙擊》亦集合新一代演員參與，扮演「沈飛飛」一角的朱鑑然，在劇中是個精通網絡的頂級黑客，並是女主角梁曦的閨蜜，經常在魏曉晨身邊團團轉，利用電腦探查蛛絲馬跡。劇本進入最後階段，觀眾更看得牙癢癢，擔心「飛飛」的安危，香港觀眾都急不及待想知道「飛飛」到底有沒有死去。對此朱仔表示：「好多人都問我到底飛飛嘅下場係點，朋友直頭逼我講，我真係唔想劇透，希望觀眾繼續追落去，總之就好慘喺啦！」

朱鑑然扮演「沈飛飛」一角，是個精通網絡的頂級黑客。 朱鑑然扮演「沈飛飛」一角，是個精通網絡的頂級黑客。 《叠影狙擊》中的飛飛下場令人心痛，被網民指角色癱瘓已經夠慘。

《叠影狙擊》早前已在內地率先播出，飛飛最後竟被梁曦下毒手，網民都紛紛議論飛飛的下場令人心痛：「這可憐的飛飛」、「飛飛癱瘓夠慘了，最後還被殺了」、「飛飛也真讓人心疼，一心付出卻只能換來被自己心愛的人，一刀捅死的結局」、「飛飛的遭遇，讓人意難平」、「飛飛死的太慘了吧（哭）梁曦怎麼忍心下手」。朱仔對劇集反應好表示興奮：「好開心好多人都有睇《叠影狙擊》，仲話好鍾意我嘅演出，今次呢個角色都幾有機會發揮，尤其尾段會同前面開朗嘅性格分別好大，演出上係一大挑戰。」據知，朱鑑然演的飛飛會在今晚播出一集慘死。

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朱鑑然演的飛飛會在今晚播出一集慘死。 朱鑑然演的飛飛會在今晚播出一集慘死。 《叠影狙擊》早前已在內地率先播出，飛飛最後竟被梁曦下毒手。 《叠影狙擊》早前已在內地率先播出，飛飛最後竟被梁曦下毒手。 《叠影狙擊》早前已在內地率先播出，飛飛最後竟被梁曦下毒手。 《叠影狙擊》早前已在內地率先播出，飛飛最後竟被梁曦下毒手。
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