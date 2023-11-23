叠影狙擊｜Amy盧慧敏首演打女大戰周秀娜 黃宗澤險遭擊傷要害

由梁家樹及謝穎擔任總監製的電視劇《叠影狙擊》，當中一場黃宗澤被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份，交代周秀娜及時出現營救，卻被飾演殺手的Amy盧慧敏施襲；英雄救美睇得多，今次反其道而行，娜姐搞笑指自己是男人，營救「美人」黃宗澤合情合理。二人在公在私老友鬼鬼，拍攝時亦默契十足，但原來娜姐險弄傷黃宗澤的重要部位卻懵然不知。

好彩有驚無險，事後黃宗澤說：「其實我兩邊大髀罅有安全帶連住條威也，對腳其實唔可以合埋，但你剛才衝埋嚟，攬實夾埋我對腳，真係好痛，但拍嘅時候，我唔敢話你知，唔想嚇你。」