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娛樂
2023-11-23 12:43:18

叠影狙擊｜Amy盧慧敏首演打女大戰周秀娜 黃宗澤險遭擊傷要害

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叠影狙擊｜Amy盧慧敏首演打女大戰周秀娜 黃宗澤險遭擊傷要害

《叠影狙擊》近日已播出周秀娜激戰盧慧敏的對打場面。

由梁家樹及謝穎擔任總監製的電視劇《叠影狙擊》，當中一場黃宗澤被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份，交代周秀娜及時出現營救，卻被飾演殺手的Amy盧慧敏施襲；英雄救美睇得多，今次反其道而行，娜姐搞笑指自己是男人，營救「美人」黃宗澤合情合理。二人在公在私老友鬼鬼，拍攝時亦默契十足，但原來娜姐險弄傷黃宗澤的重要部位卻懵然不知。

好彩有驚無險，事後黃宗澤說：「其實我兩邊大髀罅有安全帶連住條威也，對腳其實唔可以合埋，但你剛才衝埋嚟，攬實夾埋我對腳，真係好痛，但拍嘅時候，我唔敢話你知，唔想嚇你。」

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黃宗澤應付被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份。 娜姐笑指自己是男人，營救「美人」黃宗澤合情合理。 在拍攝時，娜姐險弄傷黃宗澤重要部位卻懵然不知。

另一邊廂，首次飾演打女的Amy，一直專心地聽從武術指導的指示，為緊接拍攝與娜姐大打出手的戲份做好準備。第一次拍動作戲，Amy表現緊張，一早便到達拍攝場地練習動作，但意外永遠是意料之外，當Amy與娜姐試位時，便意外打中對方的嘴唇，令Amy的壓力倍增，她說：「今日嘅對手係周秀娜，我哋係未試過有任何對手戲，大家初初認識，一埋位就要打，剛才試位嘅時候，可能未試到好準，所以佢嘴唇食咗我一拳，好在冇受傷，但我寧願自己俾人打，原來真係會好大壓力，希望日後可以儲到更多經驗，因為要有信心，打出嚟嘅動作先會靚。」

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至於拍動作戲經驗豐富的娜姐，當日要拍攝她吊威也半空轉體踢腿高難度動作，武術指導原本提議由替身代勞，但娜姐堅持親身上陣，非常專業。當知道Amy跟她拍打戲大壓力，娜姐不忘給對方鼓勵話：「通常打人嗰個會大壓力，因為驚整傷對方，但我有同Amy講，我有晒保護墊，叫佢放膽，但佢太斯文，唔敢打落嚟，諗番以前我做新人嘅時候都係咁，但好在當時啲對手係男人，我可以出力打落去。」

盧慧敏首次演打女，大戰周秀娜。 盧慧敏首次演打女，大戰周秀娜。 盧慧敏首次演打女，大戰周秀娜。 盧慧敏首次演打女，大戰周秀娜。 盧慧敏在劇中以長腿作最強武器。 盧慧敏不慎打中周秀娜的嘴唇，令她壓力倍增。 盧慧敏不慎打中周秀娜的嘴唇，令她壓力倍增。 盧慧敏不慎打中周秀娜的嘴唇，令她壓力倍增。 盧慧敏不慎打中周秀娜的嘴唇，令她壓力倍增。
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