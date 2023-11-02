叠影狙擊｜Amy Lo盧慧敏苦練長腿功挑戰演奸角 Scott孖Kiki張凱娸浸浴舒緩肌肉痛

由寰亞電視節目製作出品，梁家樹和陳德修聯合監製的警匪電視劇集《叠影狙擊》，將於下周一（11月6日）晚上九時半在無綫翡翠台開播。《叠影狙擊》由周秀娜、黃宗澤、黃浩然主演，還有多位新一代演員登場，當中盧慧敏（Amy）、蔡浩然（Scott）和張凱娸（Kiki）劇中就要應付大量動作場面，開拍前按劇組要求，他們接受一連串特別訓練。

舞蹈員出身的Scott，本應是筋骨最柔軟的一個，但眼見他被導師按在地上進行「深度拉筋」，Scott不斷露出痛苦表情，可想而知Amy與Kiki情況更加慘不忍睹。Scott說：「我跳開舞都覺得好辛苦，原來打架畀我想像中複雜好多，所以我完全明白身邊兩位嘅感受，我上完堂返屋企要休息一整日，再用熱水浴腳，條腰勁痛，但我知道Kiki上完堂之後，就連落樓梯都有困難。」在旁的Kiki面露尷尬笑容說：「因為我平時係冇做開運動，上完堂之後，我係坐低、起身、行樓梯，都會發出痛苦嘅聲音，但其實係好事，學多樣嘢，做演員需要好好裝備自己。」