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娛樂
2023-11-02 12:56:36

叠影狙擊｜Amy Lo盧慧敏苦練長腿功挑戰演奸角 Scott孖Kiki張凱娸浸浴舒緩肌肉痛

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叠影狙擊｜Amy苦練長腿功挑戰演奸角 Scott孖Kiki浸浴舒緩肌肉痛

盧慧敏、蔡浩然和張凱娸為《叠影狙擊》應付大量動作場面，開拍前接受一連串特別訓練。

由寰亞電視節目製作出品，梁家樹和陳德修聯合監製的警匪電視劇集《叠影狙擊》，將於下周一（11月6日）晚上九時半在無綫翡翠台開播。《叠影狙擊》由周秀娜、黃宗澤、黃浩然主演，還有多位新一代演員登場，當中盧慧敏（Amy）、蔡浩然（Scott）和張凱娸（Kiki）劇中就要應付大量動作場面，開拍前按劇組要求，他們接受一連串特別訓練。

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盧慧敏、蔡浩然和張凱娸為《叠影狙擊》應付大量動作場面，開拍前接受一連串特別訓練。

舞蹈員出身的Scott，本應是筋骨最柔軟的一個，但眼見他被導師按在地上進行「深度拉筋」，Scott不斷露出痛苦表情，可想而知Amy與Kiki情況更加慘不忍睹。Scott說：「我跳開舞都覺得好辛苦，原來打架畀我想像中複雜好多，所以我完全明白身邊兩位嘅感受，我上完堂返屋企要休息一整日，再用熱水浴腳，條腰勁痛，但我知道Kiki上完堂之後，就連落樓梯都有困難。」在旁的Kiki面露尷尬笑容說：「因為我平時係冇做開運動，上完堂之後，我係坐低、起身、行樓梯，都會發出痛苦嘅聲音，但其實係好事，學多樣嘢，做演員需要好好裝備自己。」

 

蔡浩然Scott進行「深度拉筋」，不斷露出痛苦表情。 Kiki上完堂之後，就連落樓梯都有困難。 張凱娸Kiki開拍前按劇組要求，接受一連串特別訓練。

至於Amy Lo，劇中將首度嘗試飾演奸角，一雙長腿更是她的最強武器，Amy解釋：「劇入面我經常要用隻腳去同人打，主要集中訓練雙腿，但原來踢腿用嘅肌肉，同我平日做運動運用嘅肌肉係唔同，真係要練，有排搞，其中一位師傅好好，不斷鼓勵我話：『冇嘢難到你㗎！你要做第二個楊紫瓊㗎！』，於是我就會忍住痛同自己講：『冇嘢難到我㗎！冇嘢難到我㗎！』」Scott也相當認同：「師傅唔會話『乜你咁渣㗎！』，佢哋會不斷同你講：『你做到㗎嘛！你唔係要做武打巨星咩？你要做甄子丹！』雖然聽落好搞笑，但對我哋嚟講，係一個好正面嘅鼓勵。」

Amy Lo首度嘗試飾演奸角，一雙長腿更是她的最強武器。 Amy Lo在劇中經常要用腳出招，故她主要集中訓練雙腿。 Amy Lo在劇中經常要用腳出招，故她主要集中訓練雙腿。 Amy Lo首度嘗試飾演奸角，一雙長腿更是她的最強武器。
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