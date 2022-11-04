口碑港片《緣路山旮旯》下月登陸Disney+ 《神探大戰》緊接上架 

串流平台Netflix宣布古天樂監製及主演的科幻大作《明日戰記》將在12月2日全球上架，身為對手的Disney+攻港後搞得有聲有色，下月起同樣有多部口碑港片陸續上架。 今年港產片大放異彩，由口碑、票房到討論度，也令本地影壇重現百花齊放景象， Disney+登陸香港之後亦推出不少本土作品，包括今年在港上映的《緣路山旮旯》、《七人樂隊》及《神探大戰》，由「爺爺」岑珈其首次擔任男主角的小品電影，陣容還由余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉，早前上映時獲得好評，電影已定12月24日在Disney+串流上線。

至於12月31日上架的《七人樂隊》，是由七位導演操刀拍攝七個單元故事，計有洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克及已故的林嶺東。另外，韋家輝參與編劇、導演及監製的《神探大戰》，集合影帝劉青雲、林峯及蔡卓妍合作，安排2023年1月下旬於Disney+上架。

《魔法奇緣2》棄院線上映

與此同時，艾美亞當絲(Amy Adams) 主演的2007年迪士尼電影《魔法奇緣》（Enchanted）叫好叫座，更玩轉經典童話故事設定，爆笑的童話橋段成為經典。事隔15年，這部深受全球觀眾歡迎的歌舞爆笑電影將以續集《魔法奇緣2：再見魔法》 (Disenchanted)回歸，已定本月18日在Disney+ 獨家上線。