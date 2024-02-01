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娛樂
2024-02-01 22:49:17

古仔冧莊第四度擔任會長 香港演藝人協會公布新任理事名單

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生活

香港演藝人協會新理事合照留念。

香港演藝人協會「第十六屆理事會」換屆大選暨會員大會，已於2024118日，在演協觀塘會址舉行，這是一個重要的事件，旨在選出新一屆的理事會成員，並確定協會的領導層。在這次換屆大選中，經過會員的選舉和互選程序，最終選出了七位新的理事會成員和7位特邀理事。這些成員將負責管理協會的日常運作，代表會員的利益，並推動香港演藝界的發展。

古天樂連任會長，繼而擔任新一屆演藝人協會會長一識，今年已是他第四度擔任會長，證明他在演藝界的地位和影響力。余安安和錢嘉樂則當選為副會長，共同協助會長履行職責。張繼聰擔任新一屆的秘書長，負責組織和協調協會的各項事務。周家怡則成為新一屆的司庫，負責財務管理和資金運作。

岑珈其、張敬軒當選為理事，他們將與其他理事一起參與協會的決策和管理工作，為會員提供支持和服務。

此外，7位藝人也被邀請加入成為特邀理事，包括王梓軒、徐智勇(小肥)、梁棨寧(咸旦)、游學修、雷深如(J.Arie)、趙善恆及鄭文。他們將為協會的發展和演藝界繁榮提專業見解和經驗，促進演藝界的交流與合作，為會員提供更好的服務和支持。

協會成員希望以古天樂為首的領導層，能夠帶領演藝人協會走向更加繁榮和成功的未來，幫助於推動香港演藝界發展，為藝人們創造更多的機會。

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古天樂第四度擔任演藝人協會會長一職。

港演藝人協會「第十六屆理事」：

會長：古天樂

副會長：余安安、錢嘉樂

秘書長：張繼聰

司庫：周家怡

理事：岑珈其、張敬軒

特邀理事：王梓軒、徐智勇(小肥) 、梁棨寧(咸旦) 、游學修、雷深如(J.Arie) 、趙善恆、鄭文

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