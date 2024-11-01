古佩玲被捕獲與高大男放狗 親貼文公開二人關係

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「素素」的古佩玲與「風少」陳浚霆早前被傳戲假情真，不過，近日有網民野生捕獲古佩玲與神秘男子一同放狗，疑有新戀情。
有網民日前在社交網貼出古佩玲與一名男子在西九放狗的照片，相中見該名男子非常高大，黑衫打扮相當有型，二人有講有笑，表現親暱，該網民寫道：「今日帶BB西九龍文化公園放電，偶遇古佩玲 Kelly啦，真人靚過上鏡，BB們跑過去，佢對BB們甜笑，好nice。一眼就認出係佢，但冇去合影打攪佢哋。（男性友人唔知係唔係公眾人物）#西九龍文化公園」帖文一出後，引起不少人討論，指古佩玲棄「風少」移情別戀。
最終，引得古佩玲親自出面回應，她澄清表示：「謝謝大家的關心，是家人，嫂嫂弟弟，家裏人一起開心的遛狗」其後，她再解釋寫道：「見到有網民撞到我前兩日帶着louie小寶貝在放狗，多謝大家鍾意louie！其實嗰日我都好多謝我嘅親人我的嫂嫂弟弟！！如果唔係佢一齊幫我，我都搞唔掂louie仔，呢個調皮仔，好多謝來自屋企人的愛。」 現年25歲的古佩玲，憑2019年港姐季軍入行，在《萬千星輝頒獎典禮2023》勇奪「最具潛質新人」，曾有傳古佩玲為富二代，更指她的父親在內地是實力十分雄厚猛人，有指她在選港姐時，有人在背後造勢令古佩玲成功後補入圍成第15名佳麗。