古天樂再與混血肥仔攜手 化身「解圍大師」狂爆金句笑到標眼水

古天樂再度與網絡紅人混血肥仔合作，古仔化身「解圍大師」，為香港人不費功夫SKIP走難題，包括：「我就係唔識先要讀（書）呀嘛，阿媽！」、一會兒又一針見血說：「執咗佢啦 嘥晒啲時間！」等，引發陣陣笑聲。除了搞笑，「解圍師」古天樂亦展現感性一面，問道：「今時今日有邊個係冇難題㗎？」、「係咪做緊你夢寐以求嘅嘢先係最重要」直擊生活中的困惑，觀眾共鳴。

在昨晚發布的《古生 x Uber Taxi 解圍專車》短片中，以一程的士的時間，幫幸運被選中的乘客解決生活難題，過程中接連爆出多句經典金句。首位需要解難的是現正攻讀護士系的大學生Ella，要兼顧上學與實習，日睡三小時，已為她的身心累積不少壓力，最大的難題是不知道如何回應家屬提問，同時亦不敢表達自己意見。混血肥仔笑言：「你用返佢平時答記者嗰啲答案囉。」古天樂即時「上身」說：「我唔回應！『個病人點呀？』我唔回應！」三人頓時笑破肚皮。

接着，來到2號幸運兒在職媽媽Isabella的上車點，她的難題幾乎是所有媽媽都面對的，就是教囝囝做功課的時候，經常忍不住發脾氣：「我好忟，好辛苦，講極都唔明，最嬲試過攞起佢成疊功課拍枱。」解圍師古天樂聞言瘋狂爆笑，他說：「『我就係唔識先要讀呀嘛，阿媽。』」

緊接，迎來正考慮轉工的Ka Wai，她說：「做咗差唔多兩年，日日都做差唔多嘅嘢，想轉做啲社交平台嘅嘢」古天樂坦言經營社交平台不容易，身旁的混血肥仔默默點頭認同，他提議Ka Wai換位思考認清選擇：「如果你轉咗，嗰啲嘢會令你無晒時間。你調轉諗吓，轉咗工會衍生嘅問題，又係唔係你想要先？」一招解圍，輕鬆！