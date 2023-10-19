古天樂再隔3年搞生日會感珍惜 讚媽媽人脈勁︰真係嘆為觀止

古天樂今日到尖沙咀出席銀行活動，本周六生日的他獲大會送上花束。日前他與粉絲舉行生日派對，筵開40席，古媽媽更請來好友參與派對，而當日出席派對的更有胡楓、馮素波、吳君如媽媽、佘詩曼媽媽及資深傳媒人汪曼玲等。

不太在意幾多歲

古天樂表示已經3年沒搞個生日會，當日有朋友到來，包括有同學及fans，並謂跟同「3年冇見大家都好掛住大家，有份珍惜。」他稱自己不太清楚當日現場有多少人，並稱很多前輩級的人都是媽媽的好友，今年更多了修哥，「只可以話我阿媽郊遊廣闊，實在令我嘆為觀止。」

他表示活動目的最開心可以跟家一齊過，過去跟爸爸都有慶祝，但就比較低調，在家中食飯慶祝而已，並稱生日禮物是身體健康及一家人齊齊整整。他認為如果大家想送他生日禮物，最好是捐錢幫人。他表示很少為自己準備禮物，並說︰「有時我都唔係好記得幾多歲，唔係好在意，最在意係身邊朋友出現好多病痛。」