古天樂冧莊第四度擔任會長 香港演藝人協會公布新任理事名單

香港演藝人協會「第十六屆理事會」換屆大選暨會員大會，已於2024年1月18日，在演協觀塘會址舉行，這是一個重要的事件，旨在選出新一屆的理事會成員，並確定協會的領導層。在這次換屆大選中，經過會員的選舉和互選程序，最終選出了七位新的理事會成員和7位特邀理事。這些成員將負責管理協會的日常運作，代表會員的利益，並推動香港演藝界的發展。

古天樂連任會長，繼而擔任新一屆演藝人協會會長一識，今年已是他第四度擔任會長，證明他在演藝界的地位和影響力。余安安和錢嘉樂則當選為副會長，共同協助會長履行職責。張繼聰擔任新一屆的秘書長，負責組織和協調協會的各項事務。周家怡則成為新一屆的司庫，負責財務管理和資金運作。