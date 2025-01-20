古天樂大讚黃百鳴唱歌好聽過自己 Gin Lee 預告年尾開紅館演唱會

古天樂昨日（19日）以形象大使身分現身沙田馬場的「時尚賽馬日」，同場還有李幸倪（Gin Lee）、朱鑑然、馬志威、湯君慈和范麒智作表演嘉賓。 古天樂擔任「最佳服飾大獎」評審之一，為配合紳士風主題，他亦特意著上藍色西裝加煲呔，相當有型，他更表示着衫最緊要是舒服，不要衣不稱身，並自爆現在唯一興趣只是買衫。

被問到有甚麼服裝他不會穿？古天樂笑稱不穿女裝，但印象中與鄭中基拍戲穿過一次，他又大讚張國榮在《霸王別姬》的反串演出是最靚；再問到覺得自己女裝扮相靚嗎？古天樂笑言：「不知道，我咁多鬚根好難上粉，可以靠後期修補。」他更謂現在不會反串演出，亦因為要看市場需求。

農曆新年將至，古天樂表示還未收爐，稍後還要到馬來西亞等地宣傳賀歲片《臨時決鬥》，而新年就會留港陪屋企人拜年。向來愛到泰國的他，被問到「KK園區」事件，他表示大家要分清楚是拐賣還是誘騙，認為大家到泰國市中心等地方不用太擔心，他慶幸自己多年來外出都非常小心謹慎，未遇過偷竊和遺失物品。

早前在內地被問到會否開演唱會，古天樂立即落閘表示「唔會」，再問到有否留意黃百鳴唱歌？他就表示沒有收看，但平日有聽黃百鳴唱歌，更大讚對方唱得好聽，可以開演唱會，自嘲自己亦冇對方唱得咁好。

Gin Lee 就透露新年會與家人去旅行，趁機休息，應付今年密集的工作，並預告將會出碟 ，並計劃年尾在紅館開騷，希望挑戰四面台演出。