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娛樂
2022-09-04 16:45:16

古天樂孖《闔家辣》聯合謝票 爆吳君如有份演《明日戰記》及自薦做續集女主角

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古天樂與《明日戰記》的姜皓文、胡子彤、羅浩銘，跟《闔家辣》的吳君如和導演鄭晉軒齊齊謝票。 君如錯過演出《明日戰記》的機會，自薦要做續集女主角。

近月再掀睇港片熱潮，由古天樂監製、與劉青雲和姜皓文聯合主演的《明日戰記》，上畫10日票房衝破4,000萬。由吳君如監製、與鄭中基、梁詠琪(Gigi)和呂爵安(Edan)合演的《闔家辣》亦衝破3,333萬票房。兩套均獲得佳績的港產電影，昨晚(3)進行聯合謝票，答謝香港觀眾支持。

古天樂與小影迷合照。 古天樂與一眾古太們合照。

古天樂謝票 古太尖叫

古天樂一現身戲院，影迷即歡呼大叫，感謝他帶領香港電影跨出一大步，寫下新一章里程碑。不少影迷對於《明日戰記》的刪減片段相當感興趣，古仔就大爆原本君如也有份演出，「原定在醫院拿止血針時突然被瀨尿蝦攻擊，後來撿到兔仔時，本身有一段戲是個媽媽叫我要好好照顧她的女兒，可惜她太忙沒演，今天終於邀請到三姑來了。」繼而君如突然登場，她搞笑地向古說：「你有冇搞錯，我有拍這套戲，我就是『窮奇』。大家好我是《明日戰記》第二集女主角。」

吳君如與古天樂同場謝票，當然是自拍留念。 《明日戰記》與《闔家辣》團隊聯合謝票，答謝香港觀眾支持。

古仔獲讚「港版Marvel」

及後古仔回應現場影迷提問製作《明日戰記》的契機，他誠懇地說：「首先我們沒有做過，所以試一次，雖然過程很辛苦，希望下次做得更加好，始終每件事都要不斷學習才能進步，希望大家支持。」及後再補充到打造科幻片是種文化，要逐步進行，此時君如補充：「你就是港版Marvel。」君如呼籲大家要睇夠五十次，《闔家辣》導演Coba同時希望追上7億票房之餘，《明日戰記》則會衝上25億，要靠觀眾大力支持。

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