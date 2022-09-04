古天樂孖《闔家辣》聯合謝票 爆吳君如有份演《明日戰記》及自薦做續集女主角

近月再掀睇港片熱潮，由古天樂監製、與劉青雲和姜皓文聯合主演的《明日戰記》，上畫10日票房衝破4,000萬。由吳君如監製、與鄭中基、梁詠琪(Gigi)和呂爵安(Edan)合演的《闔家辣》亦衝破3,333萬票房。兩套均獲得佳績的港產電影，昨晚(3日)進行聯合謝票，答謝香港觀眾支持。

古天樂謝票 古太尖叫 古天樂一現身戲院，影迷即歡呼大叫，感謝他帶領香港電影跨出一大步，寫下新一章里程碑。不少影迷對於《明日戰記》的刪減片段相當感興趣，古仔就大爆原本君如也有份演出，「原定在醫院拿止血針時突然被瀨尿蝦攻擊，後來撿到兔仔時，本身有一段戲是個媽媽叫我要好好照顧她的女兒，可惜她太忙沒演，今天終於邀請到三姑來了。」繼而君如突然登場，她搞笑地向古說：「你有冇搞錯，我有拍這套戲，我就是『窮奇』。大家好我是《明日戰記》第二集女主角。」