古天樂宣布總會新戲《不赦之罪》6月上映 衛詩雅老公下令金像戰衣不准性感

會長古天樂在晚宴上表示，「今年晚宴筵開26圍，並將頒發三個獎項給幕後工作人員。」他強調幕後人員在電影製作中同樣付出了很多努力，這些獎項是對他們的肯定。古天樂提到，「今年的主題是『總會拍住上』，寓意在充滿挑戰的環境中同舟共濟，齊心協力。」他還透露，總會拍攝的電影《不赦之罪》將於6月上映，並表示該片的導演，是首次執導電影，讓人期待。

自廌做會員 不介意做雜務

衛詩雅雖然自己在總會中沒有職位，她稱仍希望能參會務，甚至願意做一些雜務，開玩笑地表示會去報名。剛忙完第二場婚禮的她指，昨日終於有假期，問她是否打算「造人」時，她笑著回答：「日日都做人，做咗40幾年人，我同丈夫想法一致，對生仔其實無壓力，順其自然。」

提到她有份角逐《金像獎》最佳女主角，問她是否選好戰衣時，她說：「還未決定，但相信會是晚裝裙。」她又稱新婚丈夫自薦和她一起走紅地氈，並幽默又要求她不要穿得太性感，她即開玩笑說：「人哋好性感，我就童裝咁！」