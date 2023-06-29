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娛樂
2023-06-29 18:10:47

古天樂成為奧斯卡新會員 與《奇異女俠玩救宇宙》父女檔同獲評委資格

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《奇異女俠玩救宇宙》父女檔關繼威與Stephanie Hsu，齊齊成為奧斯卡新會員。

《奇異女俠玩救宇宙》父女檔關繼威與Stephanie Hsu，齊齊成為奧斯卡新會員。

負責主辦奧斯卡電影頒獎禮的美國電影藝術與科學學院(又稱美國影藝學院，AMPAS)，每年均會公布新增會員名單，而今日就官宣本年度的398名新會員，名單中不乏熟悉的亞洲電影人。

古天樂被封香港新一代電影大亨，更攻入奧斯卡成為新會員。

古天樂被封香港新一代電影大亨，更攻入奧斯卡成為新會員。

女性新會員佔40%

香港新一代電影大亨古天樂，近年為影壇作出的貢獻有目共睹，他今年獲AMPAS公布成為新會員，獲得奧斯卡之評委資格，而除了古天樂之外，還有樂壇天后Taylor Swift、台灣著名影星張震、日本影后安藤櫻、名導岩井俊二、諾貝爾文學獎得主編劇石黑一雄、韓國影帝朴海日等，憑住《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）勇奪奧斯卡最佳男配角的關繼威，與同片華裔女星許瑋倫（Stephanie Hsu）及導演The Daniels均榜上有名，而今年奧斯卡新會員佔40%是女性，52%來自美國以外地區及國家。

古天樂的影壇地位已獲得肯定，他出品的Netflix動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），去年獲奧斯卡提名爭最佳動畫，今次則成為奧斯卡新會員，到下月中，古天樂將出席紐約亞洲電影節（New York Asian Film Festival / NYAFF），接受「亞洲影壇非凡貢獻大獎」（Extraordinary Star Asia Award for Exceptional Contribution to Asian Cinema）殊榮，以表揚他多年來於亞洲影壇作出貢獻。

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