古天樂成為奧斯卡新會員 與《奇異女俠玩救宇宙》父女檔同獲評委資格

女性新會員佔40%

香港新一代電影大亨古天樂,近年為影壇作出的貢獻有目共睹,他今年獲AMPAS公布成為新會員,獲得奧斯卡之評委資格,而除了古天樂之外,還有樂壇天后Taylor Swift、台灣著名影星張震、日本影后安藤櫻、名導岩井俊二、諾貝爾文學獎得主編劇石黑一雄、韓國影帝朴海日等,憑住《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)勇奪奧斯卡最佳男配角的關繼威,與同片華裔女星許瑋倫(Stephanie Hsu)及導演The Daniels均榜上有名,而今年奧斯卡新會員佔40%是女性,52%來自美國以外地區及國家。

古天樂的影壇地位已獲得肯定,他出品的Netflix動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs The Machines),去年獲奧斯卡提名爭最佳動畫,今次則成為奧斯卡新會員,到下月中,古天樂將出席紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival / NYAFF),接受「亞洲影壇非凡貢獻大獎」(Extraordinary Star Asia Award for Exceptional Contribution to Asian Cinema)殊榮,以表揚他多年來於亞洲影壇作出貢獻。