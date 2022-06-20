古天樂投資科幻片 拍攝玩高科技唔使再用綠幕

古天樂、黎明、曾志偉及林嘉欣等今日到灣仔出席《粵港澳大灣區文創開新篇》記者會，紫荊文化集團與麗新集團在會上舉行了簽約儀式，宣布雙方在電影投資、音樂、演出製作等展開戰略合作。會上播出古天樂旗下集團有份投資的電影《天梯》預告片及製作花絮，片首顯示「隨著中國航天技術成熟發展取得驕人成就，為中國電影創作，增加了無比民族自信和強烈使命感！」而片末更出現「中國電影人的使命，就是講好故事，講好中國故事！」並強調今次使用嶄新LED現代虛擬化製作技術，將世界頂尖的科技帶入大灣區。 即睇電影花絮截圖︰

新戲用LED搭建場景 擔任監製的古天樂表示，很開心與中國航天集團合作拍攝《天梯》，該片內容描述人類日後上太空不需要只靠火箭，靠天梯也可以到太空探索。當被問到為何這個時間拍攝關於太空題材的電影，是否與中國發展有特別關係時，古仔解釋︰「今次我哋用咗一個LED虛擬實景拍攝，都係一個創意科技文化一部份，全部喺太空拍攝，會係人類出去太空打仗，所以我哋要用好多LED搭建天梯，搭晒成個太空、地球喺個廠拍攝，係好複雜嘅一件事。以前大家靠想像，喺綠幕前面拍，依家用科技搭晒成個景出嚟，做出嚟更加真實。」