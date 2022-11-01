古天樂抵倫敦接受「亞洲影壇傑出成就獎」 自幼獲父親灌輸少說話多做事道理

由古天樂監製及主演的科幻大製作《明日戰記》，獲選為今屆倫敦東亞電影節閉幕禮電影，古仔亦親身飛往倫敦出席盛會，並於當地時間10月30日接受亞洲影壇傑出成就獎殊榮。

古仔領獎後，在台上發表講話時亦有提及日前首爾梨泰院人踩人事件，他先呼籲大家外出慶祝時一定要小心安全，他心情沉重地講到：「在每個大大小小的頒獎禮上都覺得要帶歡樂感給觀眾，但就今次意外事件令我感到相當沉重。」及後他再講到：「以前小時候跟爸爸一起透過電視睇頒獎禮，領獎人在台上都會講好多說話，不過爸爸從小教導我『做人要少說話多做事』，正因為這句說話，我做人就是少說話多做事，《明日戰記》是我做科幻片的第一步，希望未來有更多時間帶俾大家更多好的電影。」映後古仔再度現身跟大家分享，一向以「自己個仔」來形容《明日戰記》的他講到：「我好幸運，因為在胎中已經教導他，不過他出世後就有他的命運，我是沒有辦法去管。只不過我作為父母，就要兼顧他出世後如何令到他將來成長的環境更加好。」他補充拍科幻片的確很難，而且不想靠外國團隊去製作，希望每一步都是自己去學，就算不懂也要學到懂，依賴他人從不是古仔製作《明日戰記》的精神。

古仔坦承製作過程中發覺非常之困難，必須要花費大量時間和金錢，但都必須要堅持下去，因為想自己真真正正做一次，不假手於人的科幻片。而且在製作過後發覺，擁有了數據以及經驗可以做得更快。雖然外國製作科幻片擁有龐大的數據庫，但我們都很需要自己去儲起來而非買回來，他直言：「我唔敢講做得比他們更好，但一定拍得上。」