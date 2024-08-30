古天樂拍拖7年舊愛黃𨥈瑩激罕現身飯局 輕微發福依然省鏡

現年49歲的黃𨥈瑩，是古天樂唯一曾公開認愛的女友，早已轉行從事美容行業的她，原來仍然有跟圈中人聯繫。近日，袁彩雲與女兒Alycia及老公Anthony從溫哥華返港，並與一班藝人相約Re-U，除見早前被爆秘密產女的陳彥行(行姐)出席，黃𨥈瑩亦激罕現身。

陳敏之在社交網分享飯局照片，並表示：「十幾二十年的友誼，昨晚因為彩雲回來，大家可以一齊重聚，仲好難得有下場，一起夜蒲，大家都好開心！希望大家保持年青，多啲再聚！#老朋友#識於微時#無所不談#笑到肚痛#寶刀未老」，相中見有黃𨥈瑩、向海嵐、唐文龍、陳敏之、劉曉彤、車婉婉及王賢誌等，而早前被踢爆三年前秘密產女的陳彥行，在事件被揭兩個月後亦終於露面；至於，久未露面的黃𨥈瑩，則頭戴cap帽，以粉紅色西裝褸示人，戴上一隻勞力士Daytona，皮膚白滑緊緻，非常sharp醒，相比昔人，只是輕微發福，但風采依然，心情大靚的她除大派心心，又向身旁的袁彩雲送吻，網民都激讚她得天獨厚，保養得宜。