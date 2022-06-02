古天樂推NFT踏出元宇宙第一步 《明日戰記》開續集再拍另一科幻大製作

天下一投資製作的矚目電影《明日戰記》今年上映，該作是老闆古天樂的心血結晶，更與科技公司GUSTO Collective合作推出NFT產品。昨晚8時，古天樂以「總司令」身份於Discord開AMA，他自我介紹時笑稱是George Lucas（佐治魯卡斯），主持問到《明日戰記》為何要跟NFT結合？古天樂表示：「《明日戰記》是我的心血結晶，科幻片跟NFT這新類型的產物很匹配，而且去中心化亦可給大家參與更多。」他又指兩間公司今次合作因彼此理念相似，均希望做出達國際高水平作品，之後亦會一同開拓以後元宇宙上的發展。古仔續說：「我哋做事不可以墨守成規，最重要是匯集大家意見。科技就是未來。像《明日戰記》一樣，我哋可以展現出（華語電影）新的視野。推出NFT及推廣電影同時，我哋兩間公司喺創作、推廣同後期發展上都有非常大的發展空間，例如現在我們正構思利用虛擬人物（AVATAR）配合元宇宙的發展，進行表演或影片製作等。」

預告有驚喜合作

《明日戰記》是華語電影中少有的科幻片，自言這個方向只是個起步點，還有手機遊戲製作，而且會是個長遠發展藍圖，他會將很多新概念NFT化放進OneCool Collective，古仔還爆料稱已籌拍《明日戰記2》，未來亦會開拍更多科幻題材的電影，IP亦會在OneCool Collective計劃當中。古仔又預先透露正跟一些大家意想不到的國際大IP洽淡製作動畫及NFT系列，並會放到OneCool Collective當中，但要尊重合約中的保密原則，故未能公布太多，他又謂最希望的是製作一個能邁向國際的IP，所以跟Community中的大家集思廣益是最緊要。