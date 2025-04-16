古天樂揚言為林峯個唱伴舞 笑稱係售票網︰咩人開騷都搵我拎飛

林峯將於5月22日至28日舉行7場個人演唱會，今日(15日)他舉行記招並邀請古天樂到場，大會司儀阿正稱林峯想邀他可以跳唱助興，沒料到古天樂爽快答應道︰「梗係會啦！點會唔會呀？」

他受訪時再次表示「會呀、會呀、係呀！」再問到屆時會跳唱哪一首歌，他竟說︰「佢有佢唱，我有我唱，同埋我會喺屋企跳下，最多台邊跳下。」問到屆時會不會跟林峯夾下造型，他就笑言會以「龍捲風」的造型示人，又搞笑稱會加插叫觀眾上台一齊食叉燒飯環節。