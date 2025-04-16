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娛樂
2025-04-16 18:00:00

古天樂揚言為林峯個唱伴舞 笑稱係售票網︰咩人開騷都搵我拎飛

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林峯開騷，古天樂答應會做嘉賓。(林俊源攝)

林峯開騷，古天樂答應會做嘉賓。(林俊源攝)

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林峯將於522日至28日舉行7場個人演唱會，今日(15)他舉行記招並邀請古天樂到場，大會司儀阿正稱林峯想邀他可以跳唱助興，沒料到古天樂爽快答應道︰「梗係會啦！點會唔會呀？」

他受訪時再次表示「會呀、會呀、係呀！」再問到屆時會跳唱哪一首歌，他竟說︰「佢有佢唱，我有我唱，同埋我會喺屋企跳下，最多台邊跳下。」問到屆時會不會跟林峯夾下造型，他就笑言會以「龍捲風」的造型示人，又搞笑稱會加插叫觀眾上台一齊食叉燒飯環節。

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林峯希望古天樂可以上台一齊跳唱。(林俊源攝)

林峯希望古天樂可以上台一齊跳唱。(林俊源攝)

林峯開騷前要做眼睛手術

不過，古天樂直言因為眼睛問題，相信只能上台唱幾句。他透露在林峯演唱會舉行之前，應該已完成手術，「要分開幾次去做，做手術之前都要停工幾日，做完後又要隔一排先可以再做第二隻。」

提到林峯加開至7場，仍然反應熱烈，古天樂笑言「我都有飛債，好彩佢加場咋，但佢應該唔可以再加到啦，因為舞台個期已經盡啦！」他自言每次有人開騷，自己就變成售票網一樣，身邊人不停問他要飛，「每次有人開演唱會都有人打俾我要飛，搞到我好似一定攞到咁，我都勸咗佢哋好多次啦！仲要指定邊日，又要連住坐。我都唔知點解，但我都係好順嫂，咁多次都攞到嘅，我仲要係送埋過去呀！」

他又表示不想每次兩張都包送貨，「我都有勸佢哋唔好拎兩張，每次咁送都幾辛苦。(最少落單要幾多？)起碼都幾廿張，易攞啲！」他坦言飛債問題纏擾他多時，到今時今日都不明白為何他人開騷會關他事。

林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝) 林峯演唱會舉行記招。(林俊源攝)

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