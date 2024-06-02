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娛樂
2024-06-02 18:09:48

古天樂新戲《偵戰》 3大影帝聯手繼續打 預告現身《九龍城寨之圍城》謝票場

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古天樂

古仔預告即將現身《九龍城寨》謝票場。

古天樂、任達華、謝君豪、袁富華、此沙、楊偉倫及盧慧敏等，今日於大埔為電影《偵戰》舉行開鏡拜神儀式，一身全黑造型的古仔，指新戲雖然利用高科技查案，但仍有不少動作場面，又要在雨中拍打戲，他直言：「好似泥漿摔角咁，淋咗幾晚雨拍打戲，都幾辛苦。」

談到《九龍城寨之圍城》揚威康城影展，放映獲全場觀眾站立鼓掌接近10分鐘，張文傑和胡子彤更淚灑康城，古仔說：「其實啲觀眾一路睇一路拍掌，不過臨尾播《風的形狀》時，觀眾反應好好，完場拍掌10分鐘。」問到《九龍城寨》超越《明日戰記》，他稱：「自己打自己，其實最緊要做好港產片，邊部跑出都開心。」他又稱，「嚟緊會現身謝票場，希望可以創更高票房。」

古天樂

華哥指，入場看了兩次《九龍城寨之圍城》，大讚電影各部門都做得好好。

華哥入場睇兩次 謝君豪：拍到咁，唔易

至於《九龍城寨之圍城》作者公布會拍《龍頭》及《終章》，而且還有《信一傳》，問古仔有否票房壓力，他笑稱：「都未出劇本，咁早就有壓力對身體唔好。」任達華表示，已入場兩次觀賞《九龍城寨之圍城》，他說：「好好睇，台前幕後盡心盡力拍好戲。」謝君豪亦稱，「見到一班演員嘅付出，咁嘅效果唔易拍，而且佢哋本身唔係動作演員，落咗好多心機。」

古仔、華哥及謝君豪今次在《偵戰》3大影帝聯手，華哥以「霸氣盡露」及「深藏不露」來形容戲中自己與古仔的角色，謝君豪則稱：「最辛苦就係大熱天時著大褸拍戲，仲要戴埋手套，雖然好欣賞個造型，不過都擔心中暑。」

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偵戰

《偵戰》今日舉行開鏡拜神儀式。

盧慧敏

此沙與盧慧敏戲中相愛相殺，而且有打鬥肉博戲份。

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