古天樂新戲《偵戰》 3大影帝聯手繼續打 預告現身《九龍城寨之圍城》謝票場

古天樂、任達華、謝君豪、袁富華、此沙、楊偉倫及盧慧敏等，今日於大埔為電影《偵戰》舉行開鏡拜神儀式，一身全黑造型的古仔，指新戲雖然利用高科技查案，但仍有不少動作場面，又要在雨中拍打戲，他直言：「好似泥漿摔角咁，淋咗幾晚雨拍打戲，都幾辛苦。」

談到《九龍城寨之圍城》揚威康城影展，放映獲全場觀眾站立鼓掌接近10分鐘，張文傑和胡子彤更淚灑康城，古仔說：「其實啲觀眾一路睇一路拍掌，不過臨尾播《風的形狀》時，觀眾反應好好，完場拍掌10分鐘。」問到《九龍城寨》超越《明日戰記》，他稱：「自己打自己，其實最緊要做好港產片，邊部跑出都開心。」他又稱，「嚟緊會現身謝票場，希望可以創更高票房。」