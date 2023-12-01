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娛樂
2023-12-01 18:08:29

古天樂旗下歌手推應節歌《聖誕 Present Tense!》老闆驚喜現身歌曲MV

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古天樂於《聖誕 Present Tense!》MV驚喜現身。

古天樂於《聖誕 Present Tense!》MV驚喜現身。

古天樂旗下One Cool Group歌手張繼聰、張蔓莎、鄧麗欣、ANSONBEANCY陳宗澤、何嘉莉、譚旻萱(Mandy)、胡子彤、余香凝、陳穎欣、廖子妤，為迎接疫後的第一個聖誕節，今日(1日)推出應節歌曲《聖誕 Present Tense!》，

盼以歌聲為大家帶來歡樂、愉快、溫馨的聖誕氣氛，歌曲MV破天荒邀請到逾20位旗下藝人參與，老闆古天樂更於MV驚喜現身，MV將於今晚9時於One Cool Group YouTube Channel 首播。

《聖誕 Present Tense!》由One Cool Group 群星主唱，張繼聰作曲，鍾說填詞，Ansonbean Rap詞及李智勝擔任編曲、監製，寄語大家無論工作有多忙碌﹑都要抽時間聚在一起，和心愛的人歡渡普天同慶的佳節。MV 導演張蚊指大眾都好奇藝人鏡頭後的生活是如何，所以她就構思了藝人們在大屋舉辦聖誕派對的情景；而在拍攝前，她叮囑藝人們盡量在鏡頭前展示自己真性情，就當作是一場真實的派對好了。

古天樂旗下歌手推應節歌《聖誕 Present Tense!》，老闆於歌曲MV中驚喜現身。 《聖誕 Present Tense!》MV破天荒集合逾20位藝人參與演。 《聖誕 Present Tense!》MV破天荒集合逾20位藝人參與演。 《聖誕 Present Tense!》MV破天荒集合逾20位藝人參與演。 《聖誕 Present Tense!》MV破天荒集合逾20位藝人參與演。 鄧麗欣參演《聖誕 Present Tense!》MV。 Mandy參演《聖誕 Present Tense!》MV。 廖子妤參演《聖誕 Present Tense!》MV。

是次拍攝破天荒邀請到逾20位旗下藝人參與，場面相當壯觀。由早上開始，藝人們由劈柴﹑佈置場地到預備食物，鏡頭記錄了每位藝人都花盡心思去令派對氣氛升溫；到了晚上，大家盛裝出席聖誕派對。除了上述歌手外，One Cool Group其他藝人們亦於MV中粉墨登場，包括朱鑑然、袁澧林、吳肇軒等，亦有李凱賢大展所長踩滑板；在寒冷天氣下，張蚊更安排了動作演員羅浩銘打空翻落水去帶動氣氛。MV最後，飾演「屋主」的古天樂更驚喜現身，為大家送上最窩心、最溫暖的祝福！

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談到是次拍攝，張繼聰直言畫面與他創作歌曲時的預想一樣溫馨，廖子妤就指能與多位朋友聚在一起拍攝的機會非常難得；而Mandy就非常喜歡拍攝概念，更大爆古老闆私底下亦會與打大家打成一片！胡子彤則希望此歌可以為大家帶來歡樂的感覺。

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