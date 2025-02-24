古天樂曬日文「我愛你們」冧爆fans 《九龍城寨之圍城》東京謝票場戲票炒至3400港元

獲金像獎14項提名的《九龍城寨之圍城》上月在日本上映，隨即掀起一股「城寨熱」，古天樂與導演鄭保瑞昨日(23日)率領「城寨三子」林峯、胡子彤和張文傑飛抵新宿的戲院出席兩場謝票場，跟觀眾互動，電影票因而由原本2500日圓（約130港元）被炒至6.5萬日圓（約3400港元），有觀眾更直言看了20次。古天樂於謝票活動上，甫出場即以日文打招呼：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」全場逾400觀眾即歡呼拍掌。

日本票房破2億 電影在日本爆紅，票房收入已突破2億日圓(約1040萬港元)，導演鄭保瑞坦然沒有想過，而自小喜歡看日本漫畫的他，相信可能是因為《九龍城寨之圍城》的動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨，因而吸引了日本觀眾，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。





「城寨三子」分享難忘事 至於被問到電影難忘事，戲中由頭打到尾的林峯，非常感謝動作指導谷垣健治，因為每場動作戲令他非常難忘，胡子彤則很喜歡「城寨四子」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的訊息；張文傑則喜歡打麻將戲，因為是最後一場戲，眾人又陪養了友誼，開心又不捨，而張文傑又跟古天樂一樣，用日文向觀眾問好及即場派心，冧爆粉絲，而不少日本影迷更帶同應援扇，或以電影造型亮相，花盡心思。