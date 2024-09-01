古天樂為《Dancing Boy》扭身扭勢超奔放 連張繼聰都頂唔順

古天樂在《今期流行》的「拜神舞」連Avantgardey都跟住跳，沒想到他在入行前曾為陳慧嫻的《Dancing Boy》MV擔任男主角，並大晒舞技。網民將相關影片上載至社交平台，引來不少人討論，連張繼聰看完亦不禁留言說︰「好想send 俾古仔， 以後每次同佢講嘢，腦裡面就會有依個畫面……點部署？P.S. 佢真係好正」

扭動身驅一面陶醉 影片中的古天樂身穿白色長袖衫及米色褲在演藝學院門外扭動身驅，期間更彈起轉身，非常開心的樣子。他其後以黑色短TEE配太陽眼鏡手持walkman再在演藝學院門外扭動身驅，今次更擺動雙手，一面陶醉。期間古天樂被女主角打擾，脫下眼鏡露出一雙電眼。之後他與女主角換上鮮蘋果綠配紫藍色的褲，在街頭追逐，女主角更細心為古天樂抹汗，又一齊跳舞。

古天樂原來是「卡拉之星」 由於古天樂的舞姿非常搞笑，早年已經有人在YouTube留言道︰「跳舞跳到咁！笑死，好搞笑」、「覺得莫名的搞笑」、「寡人笑X咗」、「古天樂白歷史」。翻查資料，古天樂在未入行前，曾為歌手擔任MV男主角。當時寶麗金推出《碟聖》，他便為陳慧嫻多數歌曲MV演出，除了《Daning show》，還有《秋色》、《最後的纏綿》，最後兩首更夥拍文頌嫻一齊拍攝。 《秋色》MV截圖︰

《最後的纏綿》MV截圖︰