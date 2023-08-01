古天樂現身麥當勞文憑畢業禮 自爆最愛吃魚柳包同豬柳蛋

古天樂昨日出席現身「香港麥當勞管理發展專業文憑（資歷架構第5級） 頒授典禮」，親身祝賀剛完成課程的222名餐廳總經理畢業生，並分享自身經驗勉勵一眾畢業生。
古天樂的出現，令一眾麥當勞餐廳總經理感到相當興奮，致使現場歡呼聲與掌聲不絕。他說︰「首先，我在此衷心祝賀222位餐廳總經理畢業。雖然我都入行一段日子，但其實我都同大家一樣，會遇到不同問題和挑戰，所以我都想鼓勵大家一定要保持信心同恆心去做想做的事，不要怕困難和失敗。因為不論大家來自不同背景、擁有不同教育程度，都可以找到自己的位置與目標，希望大家在自己的崗位上繼續努力，發光發亮。」
最愛食魚柳飽豬柳蛋
古天樂寄語一眾餐廳總經理兼畢業生要保持心中那份熱誠，繼續帶領其團隊，實踐專業管理，與團隊一齊進步，以及與一眾畢業生分享「秘密」，並指：「其實我最鍾意食麥當勞嘅魚柳飽同豬柳蛋漢堡 ！」 在頒授典禮結束後，古天樂與其他嘉賓移師到西九文化區的藝術公園海濱草坪，與畢業的222名餐廳總經理排列成麥當勞標誌進行大合照。
專業文憑獲政府認可
另外，麥當勞宣佈，為旗下餐廳管理組員工而開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》已成功獲香港政府資歷架構認可，為員工提供與學士學位同等資歷級別的培訓課程，因而特別舉辦了盛大的頒授典禮。