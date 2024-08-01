古天樂發起「新晉編劇學徒計劃」招聘10個職位 翁子光彭秀慧擔任學徒直屬上司

日前，總會會長古天樂及5組直屬上司或公司代表抽空為香港電影工作者總會的招聘公佈拍下視頻，為有興趣申請職位的朋友們提供貼士及分享心得。《踏血尋梅》導演翁子光表示：「我認為對生活的熱情比書本理論更重要，因為寫劇本無一定章法，只有自己的靈感及信念。除了投入自己的創作世界，創作過程中，我們編劇組會一起不停討論，會有爭拗，會有火花，所以要有推翻自己的精神，需要用新思維去融匯貫通。」彭秀慧則稱：「我係演員出身，所以我寫劇本喜歡研究人物、角色之間嘅關係。我希望我嘅團隊除咗有火，鍾意創作之外， 對人、對關係、對世界都有興趣同諗法，而且想透過電影傳遞給觀眾。同我一齊工作，我會形容係愛情般雙向嘅關係，係give and take，願意一齊行，一齊闖關，期待我哋喺創作上坦誠交心，互相吸收，互相影響。」

問到學徒直屬上司許月珍，黃進表示：「Jo Jo係左右腦都好發達嘅人。理性上、執行上，判斷上都好準確。但同時創作及情感都很豐富。她好照顧創作的人，在有如此強大的執行力下，她依然會非常保護有創作才華的人，這真是很難得。」曾國祥表示 :「 我認為在JoJo身上可以學到做人及正確的工作價值觀。她注重的是人，而不單是產品，注重team work及相互的空間與尊重。」就現今行業最需要有什麼特質的新編劇，作為資深創作人，譚廣源表示 : 「任何年輕創作人都有獨特之處，重點是如何發掘，怎樣琢磨，我相信他們有無限可能性。編劇通過服務文本，增加戲劇品質，好劇本從來都是不斷修正雕琢而成。我們的編劇團隊除了創作寫劇本，會參與從賣橋、跟拍攝現場、後期製作以及宣傳會議，每個環節都需要參與，成為全面電影人。 」陳果認為：「編劇往往在電影行業中被忽略。以前電影興旺時，人才多，機會多。編劇會跟導演一齊度橋，寫嘅過程中得到啟發，學到經驗及識到人脈，可在你嚮往的電影裡面發揮。但近年市場比以前差，生態環境變咗，編劇多是自己寫自己拍，其他人好彩埋到班一齊度，開到戲皆大歡喜，開唔到就傷痕纍纍，唔知幾時再有機會，重新起錨搵機會不容易。今次總會嘅新晉編劇學徒計劃，對想入行嘅年青人及業界真係好有幫助。現時的大環境下，能夠有18個月全職有薪水，在有創作性有經驗導師帶領下，讓入行編劇在有系統的公司團隊中做嘢寫嘢，實在是難能可貴的機會。」

香港電影工作者總會會長古天樂表示：「很開心業界對計劃反應積極熱烈。最終獲選的5位導師各有不同但都很全面，最重要是對培育這批新晉編劇非常熱血及有想法。他們都在行業中擁有豐富的人脈及資源，5位直屬上司都已經為新開設的資助職位，定下了未來18個月的工作規劃及實習目標，必將成為編劇學徒事業發展的重要推手。總會第一次推行此計劃，作為先導只能資助10位全職職位，當然遠遠不足以滿足業界需求。長遠寄望當局可以持續支持，並讓總會能擴大資助規模。讓業界能有系統地支撐編劇人才的培育，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。期盼第二階段職位招聘同樣申請熱烈，香港電影等您來承傳。」