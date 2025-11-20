古天樂眼疾初癒除眼鏡出席活動 無睇李思捷扮自己

古天樂今日到中環出席時裝品牌活動，過去他因為眼疾要戴眼鏡擋強光，今次不再見到他戴上眼鏡，擺脫四眼造型。他接受訪問時表示自己的興趣是買衫，亦有人找他捐出衣服作慈善義賣，但自己沒有時間去整理。談到他的眼疾是否已痊癒，他說︰「未呀！仲要三、四個月，右眼手術大啲，康復時間要耐啲，左眼就好啲。依家對唔到焦，有時要去到某個距離先見到嘢。(飛蚊症呢？)無晒。」

早前古仔去越南工作，他表示從未去過越南，當地的fans很熱情，奈何時間不多，未有在當地遊覽，但也吃了不少當地食物。提到下月他將到日本出席《Tokyo Comic Con 2025》，古仔表示很期待參觀 Comic Con。談到有指他的「合照券」高達$1460，他稱未知屆時要做甚麼，相信是跟當地的影迷見面影合照，但希望不要扮嘟嘴錫。問到如有人叫他做「老公」會如何回應，他笑謂會叫對方快點結婚。