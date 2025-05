林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》昨晚於紅館正式開鑼,是他多年後再度踏上紅館舉行香港個唱,首場吸引大批支持者熱烈捧場,全場爆滿。

主角林峯早在月前已為個唱加緊排練,老闆古天樂不僅代表One Cool送花籃祝賀演唱會成功,古仔趁開騷前更親自到紅館探班,兩人跟工作人員一同實測今次演出的煙火效果,早前自爆右眼視網膜穿了兩個窿的古仔,今次終脫下太陽眼鏡,還近距離睇煙花,看來其眼疾情況明顯已有好轉。