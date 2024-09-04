古天樂自爆hea拍卡拉OK片 與李若彤聚舊勾回憶 即興扮鵰兄(有片)

古天樂今日(4日)與MIRROR成員李駿傑(Jeremy)於尖沙咀出席護膚品牌活動，分享護膚心得和工作近況，至於會否跟同場的Jeremy合作，他就表示向來都喜歡與新人合作，年輕一輩的想法天馬行空，有助刺激新創作。他又談到早前與「姑姑」李若彤聚舊，𣈱談昔日拍《神鵰俠侶》的難忘片段，古仔更即興一人分飾兩角，重演當年過兒跟鵰兄練武的劇情。

搵唔到男主角 自己頂硬上

早前張繼聰在Threads公開了古仔的跳舞片，勾起他當年拍卡拉OK片的回憶，「要自己帶衣服，其實本身唔係我拍，我帶人去拍，但經常搵唔到男主角，由我撐住先，撐撐吓變成我拍，那時是一日拍三首，走好多景點，都拍到身水身汗。」問到是否自己設計舞步時，他笑言即席發揮，「你見我跳得咁hea，仲使乜度(舞步)。」他又表示，與朋友唱卡拉OK，總有人特登點他的歌，「有人點我嘅歌都會藐佢，每一首都會藐，或者行咗去。」吳君如、MC張天賦和鄧麗欣合演的電影《我談的那場戀愛》，最新預告採用了古天樂首本名曲《男朋友》作背景音樂，他表示早已會知會，若能幫助電影宣傳也不介意，問到可會協助謝票，他就表示視乎是否需要。