古天樂辦演協School Tour 首闖女校解男廁迷思

古天樂發起School Tour行動，連同一眾演協理事到訪九龍真光中學。

為關注學童心理健康，香港演藝人協會會長古天樂發起School Tour行動，繼早前第一站到訪古天樂母校迦密中學後，日前他再率領一眾演協理事：副會長余安安、秘書長張繼聰、司庫周家怡、理事岑珈其、游學修、J.Arie到九龍真光中學舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第二站，期間古天樂笑言自己首次踏足女校：「之前諗究竟呢度有冇男廁？」又大爆岑珈其、游學修到訪女校感怕醜。

由古天樂領軍的《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》，第二站到訪女校-九龍真光中學，除了一眾演協理事成員，今次還有周國賢、吳林峰、林千渟、李玗蓁擔任表演嘉賓，鄭文、黃芳雯則是活動司儀，陣容鼎盛，而古天樂與一眾嘉賓甫出場時，全校師生熱烈歡呼，氣氛熾熱，據司儀透露，自《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第一站舉行後，獲不少學校邀請演協到訪，可見School Tour行動十分成功，古天樂繼續向在座每位同學作呼籲：「知道讀書有一定壓力，不過最重要都係嗰三樣嘢，第一讀書唔係求分數，第二千祈唔好比較，第三唔好轉牛角尖，遇到問題要同人分享。」

「口試王」引爆笑話 提到今次在女校舉行活動，古天樂即笑言：「好想藉此見識女校係咩情況，嚟之前我諗究竟呢度有冇男廁？有男教師，係有男廁。」古天樂又續說岑珈其、游學修對於到訪女訪感怕醜，逗得全場學生鼓掌哄笑。 活動中，以岑珈其、游學修主持的「口試王」環節最為惹笑，今次議題是「單性別學校是否比男女校更好」，二人更落場跟老師及同學們辯論，引爆連場笑話，期間張繼聰笑指對議題感質疑，他說：「雖然我讀男女校，但我覺得自己似讀女校，因為我從來冇望過男仔，我同我老婆都係喺中學認識，如果我哋讀單性別學校，我啲仔女冇機會出世。」而古天樂被問到支持男女校定單性別學校？他謂：「嗰時放學成日都走去女校𥄫女，女校嗰度有個明星，所以好好奇，自己比較鍾意男女校。」